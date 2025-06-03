Які рослини можуть знищити врожай картоплі — перелік небезпечних культур

Городниця доглядає за грядками картоплі. Фото: shutterstock.com

Картопля — одна з найпопулярніших культур на українських городах. Проте навіть досвідчені дачники часто припускаються фатальної помилки, саджаючи її поруч із "поганими" рослинами. Неправильне сусідство на грядці може не лише знизити врожайність, а й спричинити масове поширення шкідників і хвороб.

Які рослини категорично не можна садити поруч із картоплею, Новини.LIVE розповідає із посиланням на портал Martha Stewart.

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Помідори — ворог №1 для картоплі

Попри всю вашу любов до томатів, не слід висаджувати їх поряд із картоплею. Обидві рослини належать до родини пасльонових, а це означає спільні хвороби та шкідники. Зокрема, фітофтора миттєво передається від однієї рослини до іншої. До того ж, томати можуть затінювати картопляні грядки, позбавляючи бульби життєво необхідного сонячного світла.

Кущі помідорів біля картоплі. Фото: istockphoto.com

Перець — потенційне джерело шкідників

Перець теж належить до пасльонових і не годиться для спільної посадки з картоплею. Він не тільки передає хвороби, а й конкурує за поживні речовини у ґрунті. У результаті — обидві культури розвиваються гірше, а врожайність падає. Також перець може притягувати колорадського жука, який швидко знищує картопляні насадження.

Баклажани — небезпечне сусідство

Ще один "родич" картоплі — баклажан — підвищує ризики захворювань і шкідників. Сумісне вирощування цих культур сприяє поширенню комах та грибкових інфекцій. Якщо не хочете втратити врожай, тримайте ці культури на відстані.

Городниця доглядає за грядками картоплі. Фото: shutterstock.com

Гарбуз — загроза втрати простору та світла

Гарбузи мають схильність до активного розростання, що шкодить картоплі. Їхні великі листки створюють густу тінь, яка заважає картоплі нормально розвиватися. До того ж, гарбуз може займати надто багато місця на грядці, витісняючи інші культури.

Малина — джерело грибкових інфекцій

Хоч малина й не городня культура, але часто росте поблизу грядок. Це небезпечно, адже вона, як і картопля, схильна до грибкових захворювань. Їхнє сусідство створює ідеальні умови для зараження, яке може перекинутися на весь сад або город.

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