Які рослини не можна садити біля моркви — перелік шкідливих та поради дачникам

Невдалий дрібний врожай моркви. Фото: thecountrybasket.com

Правильне сусідство рослин на городі — ключ до гарного врожаю. Особливо це стосується моркви. Якщо обрати для цього коренеплоду поганих сусідів, на гарний врожай годі очікувати. Овоч виросте дрібним та гірким на смак. А все тому, що деякі рослини буквально "висмоктують" з ґрунту всі потрібні мікроелементи або виділяють речовини, що гальмують ріст моркви.

Що категорично не можна садити поруч із морквою, щоб не втратити увесь врожай, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Морква — культура, яка дуже чутливо реагує на умови вирощування, зокрема на сусідні рослини. Якщо поряд ростуть агресивні конкуренти, це впливає на:

розмір коренеплодів — вони можуть виростати дрібними;

смак — з'являється гіркота;

загальну врожайність — морква витісняється більш сильними культурами;

якість ґрунту — зменшується кількість поживних речовин і вологи.

Невдалий дрібний врожай моркви. Фото: shutterstock.com

Три рослини, які категорично не можна садити біля моркви

1. Хрін — головний ворог моркви

Хрін має потужну кореневу систему, яка активно забирає з ґрунту вологу та мінерали. Але ще гірше — він виділяє специфічні речовини, які пригнічують ріст сусідніх культур. Через це:

морква стає гіркою на смак;

коренеплоди формуються неправильно;

рослина виглядає ослабленою.

Порада: не садіть хрін навіть на сусідніх грядках — його вплив може поширюватися на 1-2 м.

2. Буряк — конкурент за ресурси

Морква й буряк споживають одні й ті самі речовини: азот, калій і фосфор. Але буряк росте активніше, затінює моркву й буквально витісняє її з простору. Як результат:

морква залишається без поживних речовин;

коренеплоди виростають тонкими та короткими;

розвиток рослини сповільнюється.

Порада: висаджуйте буряк і моркву на різних ділянках, щоб уникнути конкуренції.

3. Кріп — ароматний, але небезпечний

Попри поширену практику висівати кріп у міжряддях, така звичка шкодить моркві. Кріп швидко росте, за короткий час забираючи багато вологи та мікроелементів. До того ж, він виділяє ефірні масла, які уповільнюють ріст моркви. Таким чином врожайність коренеплоду значно знижується.

Порада: краще висівати кріп окремо — не тільки від моркви, а й від інших коренеплодів.

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