Какие растения нельзя сажать возле моркови — перечень вредных и советы дачникам

Неудачный мелкий урожай моркови. Фото: thecountrybasket.com

Правильное соседство растений на огороде — ключ к хорошему урожаю. Особенно это касается моркови. Если выбрать для этого корнеплода плохих соседей, хорошего урожая не стоит ожидать. Овощ вырастет мелким и горьким на вкус. А все потому, что некоторые растения буквально "высасывают" из почвы все нужные микроэлементы или выделяют вещества, тормозящие рост моркови.

Что категорически нельзя сажать рядом с морковью, чтобы не потерять весь урожай, узнавайте далее в нашей статье.

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Морковь — культура, которая очень чувствительно реагирует на условия выращивания, в частности на соседние растения. Если рядом растут агрессивные конкуренты, это влияет на:

размер корнеплодов — они могут вырасти мелкими;

вкус — появляется горечь;

общую урожайность — морковь вытесняется более сильными культурами;

качество почвы — уменьшается количество питательных веществ и влаги.

Неудачный мелкий урожай моркови. Фото: shutterstock.com

Три растения, которые категорически нельзя сажать возле моркови

1. Хрен — главный враг моркови

Хрен имеет мощную корневую систему, которая активно забирает из почвы влагу и минералы. Но еще хуже — он выделяет специфические вещества, которые подавляют рост соседних культур. Из-за этого:

морковь становится горькой на вкус;

корнеплоды формируются неправильно;

растение выглядит ослабленным.

Совет: не сажайте хрен даже на соседних грядках — его влияние может распространяться на 1-2 м.

2. Свекла — конкурент за ресурсы

Морковь и свекла потребляют одни и те же вещества: азот, калий и фосфор. Но свекла растет активнее, затеняет морковь и буквально вытесняет ее из пространства. Как результат:

морковь остается без питательных веществ;

корнеплоды вырастают тонкими и короткими;

развитие растения замедляется.

Совет: высаживайте свеклу и морковь на разных участках, чтобы избежать конкуренции.

3. Укроп — ароматный, но опасный

Несмотря на распространенную практику высевать укроп в междурядьях, такая привычка вредит моркови. Укроп быстро растет, за короткое время забирая много влаги и микроэлементов. К тому же, он выделяет эфирные масла, которые замедляют рост моркови. Таким образом урожайность корнеплода значительно снижается.

Совет: лучше высевать укроп отдельно — не только от моркови, но и от других корнеплодов.

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