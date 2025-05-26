Что посадить возле свеклы обязательно — два растения подарят вкусный урожай

Свежая спелая свекла с грядки. Фото: stock.adobe.com

Свекла — один из самых популярных овощей в Украине, ее выращивают практически на каждом огороде и приусадебном участке. Однако не все знают, что результат во многом зависит не только от качества почвы, удобрений и полива, но и от того, какие культуры растут рядом. Правильные растения-соседи способны не только улучшить вкусовые качества корнеплода, но и защитить его от вредителей, сохранить влагу в земле и даже подкормить.

Какие именно растения стоит посадить рядом со свеклой, чтобы собрать действительно вкусный урожай, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Ехргеѕѕ.

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Что посадить возле свеклы, чтобы получить сладкий урожай корнеплода

Опытные садоводы выделили два так называемых растения-компаньоны, которые способны положительно повлиять на урожай свеклы, а именно улучшить обмен веществ в почве, снизить количество сорняков, защитить от вредителей и даже усилить сладость самого корнеплода.

Поэтому, если вы хотите вырастить действительно качественную и сладкую свеклу, посадите рядом:

1. Салат

Среди лучших растений-компаньонов для свеклы эксперты выделяют обычный листовой салат. Эта зелень имеет мелкие корни, поэтому не мешает росту корнеплодов. К тому же, салат хорошо чувствует себя в полутени, которую создает свекла своими пышными листьями.

Салат быстро прорастает и плотно укрывает почву, поэтому подавляет рост сорняков, которые могли бы мешать свекле. А еще создает влажную среду вокруг растений, что положительно влияет на сочность и сладость свеклы.

Свекла с другими культурами на грядке. Фото: shutterstock.com

2. Бархатцы

Другое растение, которое обязательно стоит высадить возле свеклы — это бархатцы. Они не только украсят вашу грядку, но и будут настоящим защитником: отпугивают тлю, слизней и других вредителей, которые часто угрожают овощным культурам.

Кроме того, бархатцы обладают фитонцидными свойствами — выделяют в воздух вещества, которые очищают окружающую среду и улучшают микрофлору почвы. Это создает благоприятные условия для роста свеклы и позволяет уменьшить использование химических средств защиты.

Огородник выкапывает свеклу. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, к огда лучше всего сажать свеклу на огороде в открытый грунт.

Напомним, мы рассказывали, чем подкормить свеклу на огороде для вкусного урожая.

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