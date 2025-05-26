Что посадить возле свеклы обязательно — два растения подарят вкусный урожай

Посадите эти растения возле свеклы — вырастет сладкой и сочной
Свекла — один из самых популярных овощей в Украине, ее выращивают практически на каждом огороде и приусадебном участке. Однако не все знают, что результат во многом зависит не только от качества почвы, удобрений и полива, но и от того, какие культуры растут рядом. Правильные растения-соседи способны не только улучшить вкусовые качества корнеплода, но и защитить его от вредителей, сохранить влагу в земле и даже подкормить.
Какие именно растения стоит посадить рядом со свеклой, чтобы собрать действительно вкусный урожай, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Ехргеѕѕ.
Что посадить возле свеклы, чтобы получить сладкий урожай корнеплода
Опытные садоводы выделили два так называемых растения-компаньоны, которые способны положительно повлиять на урожай свеклы, а именно улучшить обмен веществ в почве, снизить количество сорняков, защитить от вредителей и даже усилить сладость самого корнеплода.
Поэтому, если вы хотите вырастить действительно качественную и сладкую свеклу, посадите рядом:
1. Салат
Среди лучших растений-компаньонов для свеклы эксперты выделяют обычный листовой салат. Эта зелень имеет мелкие корни, поэтому не мешает росту корнеплодов. К тому же, салат хорошо чувствует себя в полутени, которую создает свекла своими пышными листьями.
Салат быстро прорастает и плотно укрывает почву, поэтому подавляет рост сорняков, которые могли бы мешать свекле. А еще создает влажную среду вокруг растений, что положительно влияет на сочность и сладость свеклы.
2. Бархатцы
Другое растение, которое обязательно стоит высадить возле свеклы — это бархатцы. Они не только украсят вашу грядку, но и будут настоящим защитником: отпугивают тлю, слизней и других вредителей, которые часто угрожают овощным культурам.
Кроме того, бархатцы обладают фитонцидными свойствами — выделяют в воздух вещества, которые очищают окружающую среду и улучшают микрофлору почвы. Это создает благоприятные условия для роста свеклы и позволяет уменьшить использование химических средств защиты.
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