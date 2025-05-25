Чим треба підживити моркву наприкінці травня 2025 — корисні поради дачникам

Дачник, який тримає зібраний врожай моркви на городі. Фото: Plantnmore

Дачники вважають, що найкращим періодом для підживлення моркви на городі є останній тиждень травня, але використовувати потрібно лише певні добрива. Дізнайтеся, чим необхідно підгодувати помаранчеві коренеплоди наприкінці весни, щоб виростити великий і смачний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чим варто підживити моркву в останній тиждень травня

У цей час моркву потрібно підживлювати добривами із вмістом фосфору, а саме — суперфосфатом. До складу цього добрива входить до 26% легкозасвоюваного фосфору, який зміцнює клітини в помаранчевих коренеплодах.

Збір врожаю моркви на городі. Фото: Freepik

Але пам’ятайте, що для підживлення моркви цим добривом потрібно, щоб ґрунт прогрівся, щонайменше, до 15 градусів тепла. Також за добу до підживлення потрібно пролити землю, оскільки волога активує вплив суперфосфату на ґрунт.

Як підживлювати моркву суперфосфатом

Щоб підживити моркву цим добривом, рівномірно розсипте на один квадратний метр поверхні ґрунту 50 грамів суперфосфату на відстані в приблизно десять сантиметрів від рядків з овочем. Потім обережно прорихліть землю граблями і знову полийте.

Підживлення моркви на городі. Фото: скриншот з YouTube

Ні в якому разі не поєднуйте суперфосфат із сечовиною, вапном чи аміачною селітрою. Якщо ви вже використали ці добрива, зачекайте, щонайменше, два тижні перш, ніж вносити суперфосфат біля грядок із морквою.

Також за кілька днів до підгодівлі обов’язково додайте одну склянку деревної золи на один квадратний метр ґрунту. А в липні зробіть це ще раз, але використайте вже 20 грамів на один квадратний метр, щоб на коренеплодах не було тріщин.

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