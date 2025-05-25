Чем надо подкормить морковь в конце мая 2025 — полезные советы дачникам

Дачник, который держит собранный урожай моркови на огороде. Фото: Plantnmore

Дачники считают, что самым лучшим периодом для подкормки моркови на огороде является последняя неделя мая, но использовать нужно лишь определенные удобрения. Узнайте, чем необходимо подкормить оранжевые корнеплоды в конце весны, чтобы вырастить большой и вкусный урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чем стоит подкормить морковь в последнюю неделю мая

В это время морковь нужно подкармливать удобрениями с содержанием фосфора, а именно — суперфосфатом. В состав этого удобрения входит до 26% легкоусвояемого фосфора, который укрепляет клетки в оранжевых корнеплодах.

Сбор урожая моркови на огороде. Фото: Freepik

Но помните, что для подкормки моркови этим удобрением нужно, чтобы почва прогрелась, как минимум, до 15 градусов тепла. Также за сутки до подкормки нужно пролить землю, поскольку влага активирует воздействие суперфосфата на почву.

Как подкармливать морковь суперфосфатом

Чтобы подкормить морковь этим удобрением, равномерно рассыпьте на один квадратный метр поверхности почвы 50 грамм суперфосфата на расстоянии в примерно десять сантиметров от рядков с овощем. Затем осторожно прорыхлите землю граблями и снова полейте.

Подкормка моркови на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Ни в коем случае не сочетайте суперфосфат с мочевиной, известью или аммиачной селитрой. Если вы уже использовали эти удобрения, подождите, как минимум, две недели прежде, чем вносить суперфосфат возле грядок с морковью.

Также за несколько дней до подкормки обязательно добавьте один стакан древесной золы на один квадратный метр почвы. А в июле сделайте это еще раз, но используйте уже 20 грамм на один квадратный метр, чтобы на корнеплодах не было трещин.

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