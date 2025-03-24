Коли садити моркву на городі навесні 2025 — як це правильно робити, поради

Людина, яка тримає врожай моркви. Фото: Agroklub

Кожен дачник із досвідом знає, що гарну моркву не так вже і легко виростити, адже потрібно знати певні моменти під час догляду овоча. Щоб досягти найкращих результатів, дізнайтеся, коли варто сіяти помаранчеві коренеплоди навесні та як саме це потрібно робити.

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Коли варто садити моркву навесні для гарного врожаю

Досвідчені дачники кажуть, що починати садити моркву можна вже в березні, і для цього треба користуватися контейнерами або горщиками, де є добре дренований ґрунт. Також важливо обрати сорти, які здатні витримувати мінусові позначки і дати гарний врожай в умовах будь-якої погоди.

Зібраний врожай моркви на городі. Фото: Pixabay

Коли садити моркву навесні за місячним календарем

При посадці моркви варто звернутися по допомогу до місячного календаря, в якому вказані найсприятливіші дні для цього. Так, згідно з цим календарем, у березні цього року краще садити цей овоч у контейнері 31 числа.

Посів насіння моркви на городі. Фото: Pinterest

Як правильно садити моркву на городі

Крок 1 — підготовка ґрунту

Перш, ніж садити моркву на городі, необхідно розпушити ґрунт і удобрити його перегноєм або компостом. Також важливо, при цьому, підтримувати оптимальний рівень вологи в ґрунті.

Крок 2 — вибір місця

Для великого врожаю моркви їй важливий не лише родючий ґрунт і вода, а й освітлення. Тому садити цей овоч потрібно туди, куди постійно світить сонце. Ще з цього місця треба прибрати всі бур’яни, адже вони можуть конкурувати з морквою за вологу і корисні речовини.

Крок 3 — посів насіння

Запам’ятайте, що сіяти насіння моркви треба на відстані в 20 сантиметрів і на глибину не більше, ніж на півтора-два сантиметра.

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