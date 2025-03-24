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Коли і як садити моркву на городі навесні 2025 — поради

24 березня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Коли садити моркву на городі навесні 2025 — як це правильно робити, поради
Людина, яка тримає врожай моркви. Фото: Agroklub
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен дачник із досвідом знає, що гарну моркву не так вже і легко виростити, адже потрібно знати певні моменти під час догляду овоча. Щоб досягти найкращих результатів, дізнайтеся, коли варто сіяти помаранчеві коренеплоди навесні та як саме це потрібно робити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли варто садити моркву навесні для гарного врожаю

Досвідчені дачники кажуть, що починати садити моркву можна вже в березні, і для цього треба користуватися контейнерами або горщиками, де є добре дренований ґрунт. Також важливо обрати сорти, які здатні витримувати мінусові позначки і дати гарний врожай в умовах будь-якої погоди.

Морковь
Зібраний врожай моркви на городі. Фото: Pixabay

Коли садити моркву навесні за місячним календарем

При посадці моркви варто звернутися по допомогу до місячного календаря, в якому вказані найсприятливіші дні для цього. Так, згідно з цим календарем, у березні цього року краще садити цей овоч у контейнері 31 числа. 

Семена моркови
Посів насіння моркви на городі. Фото: Pinterest

Як правильно садити моркву на городі

Крок 1 — підготовка ґрунту

Перш, ніж садити моркву на городі, необхідно розпушити ґрунт і удобрити його перегноєм або компостом. Також важливо, при цьому, підтримувати оптимальний рівень вологи в ґрунті.

Крок 2 — вибір місця

Для великого врожаю моркви їй важливий не лише родючий ґрунт і вода, а й освітлення. Тому садити цей овоч потрібно туди, куди постійно світить сонце. Ще з цього місця треба прибрати всі бур’яни, адже вони можуть конкурувати з морквою за вологу і корисні речовини.

Крок 3 — посів насіння

Запам’ятайте, що сіяти насіння моркви треба на відстані в 20 сантиметрів і на глибину не більше, ніж на півтора-два сантиметра.

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно поливати моркву, щоб виростити гарний врожай. 

Раніше ми розповідали про те, як можна захистити моркву від морквяної мухи. 

Також ми повідомляли про те, який сорт моркви варто посадити на своєму городі для гарного врожаю.

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