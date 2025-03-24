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Когда и как сажать морковь на огороде весной 2025 — советы

24 марта 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Когда сажать морковь на огороде весной 2025 — как это правильно делать, советы
Человек, который держит урожай моркови. Фото: Agroklub
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждый дачник с опытом знает, что хорошую морковь не так уж и легко вырастить, ведь нужно знать определенные моменты при уходе за овощем. Чтобы достичь самых лучших результатов, узнайте, когда стоит сеять оранжевые корнеплоды весной и как именно это нужно делать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда стоит сажать морковь весной для хорошего урожая

Опытные дачники говорят, что начинать сажать морковь можно уже в марте, и для этого надо пользоваться контейнерами или горшками, где есть хорошо дренированная почва. Также важно выбрать сорта, которые способны выдерживать минусовые отметки и дать хороший урожай в условиях любой погоды.

Морковь
Собранный урожай моркови на огороде. Фото: Pixabay

Когда сажать морковь весной по лунному календарю

При посадке моркови стоит обратиться за помощью к лунному календарю, в котором указаны самые благоприятные дни для этого. Так, согласно этому календарю, в марте этого года лучше сажать этот овощ в контейнере 31 числа.

Семена моркови
Посев семян моркови на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно сажать морковь на огороде

Шаг 1 — подготовка почвы

Прежде, чем сажать морковь на огороде, необходимо разрыхлить почву и удобрить ее перегноем или компостом. Также важно, при этом, поддерживать оптимальный уровень влаги в почве.

Шаг 2 — выбор места

Для большого урожая моркови ей важна не только плодородная почва и вода, но и освещение. Поэтому сажать этот овощ нужно туда, куда постоянно светит солнце. Еще с этого места надо убрать все сорняки, ведь они могут конкурировать с морковью за влагу и полезные вещества.

Шаг 3 — посев семян

Запомните, что сеять семена моркови надо на расстоянии в 20 сантиметров и на глубину не более, чем на полтора-два сантиметра.

Напомним, мы писали о том, чем нужно поливать морковь, чтобы вырастить хороший урожай.

Ранее мы рассказывали о том, как можно защитить морковь от морковной мухи.

Также мы сообщали о том, какой сорт моркови стоит посадить на своем огороде для хорошего урожая.

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