Чому морква тріскається — як врятувати врожай, поради дачникам

Людина, яка тримає моркву з тріщиною в руках. Фото: Pinterest

У деяких дачників ніяк не виходить виростити гарний врожай моркви, адже інколи буває так, що вона виростає потрісканою по довжині. Дізнайтеся, з яких причин виникає така проблема і що варто зробити з морквою, щоб уникнути цієї ситуації і виростити гарний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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На жаль, буває так, що морква виростає з тріщинами в довжину, і багато хто не знає, в чому ж причина. Якщо ви зіштовхнулися з такою проблемою, дізнайтеся, через що це буває і як можна врятувати свій врожай.

Потріскана морква на камінні. Фото: Chile Huerta

Чому на моркві з’являються тріщині — як уникнути проблеми

Дуже вологий ґрунт на городі

Якщо ви помітили, що ваша морква виросла потрісканою в довжину, це може бути через надмірно вологу землю. Також якщо влітку не було опадів, то цей овоч майже не росте, але після сильних злив він різко починає рости. Через таку зміну погоди стінки коренеплодів не витримують і починають тріскатися.

Неправильне підживлення

Також морква може мати тріщини через те, що ви її підживили не тими добривами, якими потрібно. Запам’ятайте, що перед посадкою моркви на городі дачники з досвідом категорично не рекомендують підживлювати землю свіжим гноєм.

Замість органічних добрив в літню пору року варто підживлювати ґрунт засобами із вмістом фосфору і калію.

Погана якість ґрунту на городі

Дачники кажуть, що морква любить, коли вона росте в пухкому і родючому ґрунті, а якщо він у вас щільний і глинистий, це може сповільнювати ріст коренеплодів. Коли морква росте, вона починає чинити опір такому ґрунту, через що на коренеплодах з’являються тріщини.

Проте, якщо у вас саме такий ґрунт на городі, садіть тільки короткі сорти моркви.

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