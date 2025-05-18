Почему морковь трескается — как спасти урожай, советы дачникам

Морковь трескается — почему и как спасти урожай этого овоща
У некоторых дачников никак не получается вырастить хороший урожай моркови, ведь иногда бывает так, что она вырастает потрескавшейся по длине. Узнайте, по каким причинам возникает такая проблема и что стоит сделать с морковью, чтобы избежать этой ситуации и вырастить хороший урожай.
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К сожалению, бывает так, что морковь вырастает с трещинами в длину, и многие не знают, в чем же причина. Если вы столкнулись с такой проблемой, узнайте, из-за чего это бывает и как можно спасти свой урожай.
Почему на моркови появляются трещины — как избежать проблемы
Слишком влажная почва на огороде
Если вы заметили, что ваша морковь выросла потрескавшейся в длину, это может быть из-за чрезмерно влажной земли. Также если летом не было осадков, то этот овощ почти не растет, но после сильных ливней он резко начинает расти. Из-за такой смены погоды стенки корнеплодов не выдерживают и начинают трескаться.
Неправильная подкормка
Также морковь может иметь трещины из-за того, что вы ее подкормили не теми удобрениями, которыми нужно. Запомните, что перед посадкой моркови на огороде дачники с опытом категорически не рекомендуют подкармливать землю свежим навозом.
Вместо органических удобрений в летнее время года стоит подкармливать почву средствами с содержанием фосфора и калия.
Плохое качество почвы на огороде
Дачники говорят, что морковь любит, когда она растет в рыхлой и плодородной почве, а если она у вас плотная и глинистая, это может замедлять рост корнеплодов. Когда морковь растет, она начинает сопротивляться такой почве, из-за чего на корнеплодах появляются трещины.
Тем не менее, если у вас именно такая почва на огороде, сажайте только короткие сорта моркови.
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