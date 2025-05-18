Почему морковь трескается — как спасти урожай, советы дачникам

Человек, который держит морковь с трещиной в руках. Фото: Pinterest

У некоторых дачников никак не получается вырастить хороший урожай моркови, ведь иногда бывает так, что она вырастает потрескавшейся по длине. Узнайте, по каким причинам возникает такая проблема и что стоит сделать с морковью, чтобы избежать этой ситуации и вырастить хороший урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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К сожалению, бывает так, что морковь вырастает с трещинами в длину, и многие не знают, в чем же причина. Если вы столкнулись с такой проблемой, узнайте, из-за чего это бывает и как можно спасти свой урожай.

Потрескавшаяся морковь на камнях. Фото: Chile Huerta

Почему на моркови появляются трещины — как избежать проблемы

Слишком влажная почва на огороде

Если вы заметили, что ваша морковь выросла потрескавшейся в длину, это может быть из-за чрезмерно влажной земли. Также если летом не было осадков, то этот овощ почти не растет, но после сильных ливней он резко начинает расти. Из-за такой смены погоды стенки корнеплодов не выдерживают и начинают трескаться.

Неправильная подкормка

Также морковь может иметь трещины из-за того, что вы ее подкормили не теми удобрениями, которыми нужно. Запомните, что перед посадкой моркови на огороде дачники с опытом категорически не рекомендуют подкармливать землю свежим навозом.

Вместо органических удобрений в летнее время года стоит подкармливать почву средствами с содержанием фосфора и калия.

Плохое качество почвы на огороде

Дачники говорят, что морковь любит, когда она растет в рыхлой и плодородной почве, а если она у вас плотная и глинистая, это может замедлять рост корнеплодов. Когда морковь растет, она начинает сопротивляться такой почве, из-за чего на корнеплодах появляются трещины.

Тем не менее, если у вас именно такая почва на огороде, сажайте только короткие сорта моркови.

Напомним, мы писали о том, чем нужно подкормить морковь на огороде в июне 2025 года.

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