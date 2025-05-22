Чим треба підживити буряк на городі, щоб він виріс великим і солодким — поради дачникам

Дачник із зібраним врожаєм буряка. Фото: Pond5

На жаль, не у всіх дачників вдається виростити гарний врожай буряків, який вважається одним з найпопулярніших овочевих культур на городі. Досвідчені городники розповіли, як правильно доглядати ці рослини, щоб виростити великі та смачні коренеплоди.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Перш за все, варто наголосити, що буряк, як й інші овочі на городі, може страждати від різних захворювань і шкідників. І якщо шкідників можна відлякати без проблем, то з хворобами ще потрібно "погратися", причому, так, щоб не нашкодити врожаю.

Врожай буряка на городі. Фото: Pinterest

Однак, якщо знати ефективні методи боротьби, то можна виростити міцний і здоровий буряк на своєму городі. Досвідчені дачники пояснили, чим потрібно підживити цей овоч на городі, щоб захистити його врожай.

Як потрібно доглядати буряк

Щоб захистити овоч від хвороб і шкідників, підживіть буряк борною кислотою, але у вигляді розчину. Для його приготування вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Борна кислота — два грама

Гаряча вода — 0,5 літрів

Чиста вода для розбавлення — десять літрів

Хлористий калій — 50 грамів

Розчиніть кислоту в гарячій воді, додайте туди чисту воду, а потім — хлористий калій. Приготуйте розчин і обробіть буряки по листям, щоб врятувати їх від фомозу.

Догляд рослин буряка на городі. Фото: Pinterest

У липні та серпні досвідчені дачники рекомендують підживити буряк на городі хлористим калієм. Для приготування розчину візьміть такі інгредієнти, як:

Хлористий калій — 100 грамів

Вода — десять літрів

Змішайте між собою ці інгредієнти і обробіть рослини свого буряка теж по листям, щоб захистити його від хвороб і шкідників.

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