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Коли і де сіяти буряк на городі в травні 2025 — місячний календар

4 травня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Де краще посадити буряк на городі навесні 2025 — коли це робити за місячним календарем, поради
Дачник, який збирає врожай буряку на городі. Фото: Freeepik
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен дачник знає, що посадка буряка на городі навесні — це не важка справа, але саме на цьому етапі можна припуститися помилок, які потім коштують цілого врожаю. Щоб цього не сталося, дізнайтеся, коли краще садити цей овоч і на якій ділянці на городі це варто робити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли садити буряк навесні 

Щоб гарантовано виростити гарний врожай буряку на городі, варто посадити його в правильний період. Оптимальним часом вважається дні, коли надворі стабільно від десяти до 12 градусів тепла, а температура ґрунту становить вісім градусів тепла.

Свекла
Зібраний врожай буряку на городі. Фото: Freepik

Коли садити буряк навесні за місячним календарем

Дачники рекомендують звернутися по допомогу до місячного календаря, який допоможе обрати найсприятливіші дні весни для посадки цього овоча. Згідно з місячним календарем, у травні 2025 року буряк варто садити в такі дні, як:

  • 10-11 травня
  • 20-21 травня

Де краще садити буряк на городі

Дачники рекомендують обрати місце на городі, де буде пухкий і родючий ґрунт. Якщо ви восени не підживлювали його органічними добривами, зробіть це за два-три тижні до посадки. У жодному разі не садіть буряк там, де до цього у вас ріс шпинат або мангольд.

Свекла
Вирощування буряку на городі. Фото: Pixabay

Як правильно садити буряк навесні

Перш, ніж садити буряк на городі, замочіть його насіння в теплій воді, залишивши його в такому стані на 24 години. Потім зробіть борозенки на городі завглибшки три-чотири сантиметра так, щоб між рядками було 20-30 сантиметрів, а між насінинами — два з половиною або три сантиметра відстані.

Після посіву насіння буряка не допускайте того, щоб верхній шар ґрунту пересихав. 

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно збирати врожай буряку на городі після дощу. 

Раніше ми розповідали про те, що потрібно садити біля буряка на городі для гарного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, чим потрібно підживлювати буряк при вирощуванні.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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