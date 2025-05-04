Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Когда и где сеять свеклу на огороде в мае 2025 — лунный календарь arrow

Когда и где сеять свеклу на огороде в мае 2025 — лунный календарь

4 мая 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Где лучше посадить свеклу на огороде весной 2025 — когда это делать по лунному календарю, советы
Дачник, который собирает урожай свеклы на огороде. Фото: Freeepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждый дачник знает, что посадка свеклы на огороде весной — это не трудное дело, но именно на этом этапе можно допустить ошибки, которые потом стоят целого урожая. Чтобы этого не произошло, узнайте, когда лучше сажать этот овощ и на каком участке на огороде это стоит делать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Когда сажать свеклу весной

Чтобы гарантированно вырастить хороший урожай свеклы на огороде, стоит посадить ее в правильный период. Оптимальным временем считается дни, когда на улице стабильно от десяти до 12 градусов тепла, а температура почвы составляет восемь градусов тепла.

Свекла
Собранный урожай свеклы на огороде. Фото: Freepik

Когда сажать свеклу весной по лунному календарю

Дачники рекомендуют обратиться за помощью к лунному календарю, который поможет выбрать самые благоприятные дни весны для посадки этого овоща. Согласно лунному календарю, в мае 2025 года свеклу стоит сажать в такие дни, как:

  • 10-11 мая
  • 20-21 мая

Где лучше сажать свеклу на огороде

Дачники рекомендуют выбрать место на огороде, где будет рыхлая и плодородная почва. Если вы осенью не подкармливали ее органическими удобрениями, сделайте это за две-три недели до посадки. Ни в коем случае не сажайте свеклу там, где до этого у вас рос шпинат или мангольд.

Свекла
Выращивание свеклы на огороде. Фото: Pixabay

Как правильно сажать свеклу весной

Прежде, чем сажать свеклу на огороде, замочите ее семена в теплой воде, оставив их в таком состоянии на 24 часа. Затем сделайте бороздки на огороде глубиной три-четыре сантиметра так, чтобы между рядками было 20-30 сантиметров, а между семенами — два с половиной или три сантиметра расстояния.

После посева семян свеклы не допускайте того, чтобы верхний слой почвы пересыхал.

Напомним, мы писали о том, как нужно собирать урожай свеклы на огороде после дождя.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно сажать возле свеклы на огороде для хорошего урожая.

Также мы сообщали о том, чем нужно подкармливать свеклу при выращивании.

овощи советы огород лунный календарь свекла
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:21 Фанаты Вереса обзывали арбитра, попавшего в плен после Мариуполя

17:15 Атака на Черкассы — полиция показали кадры эвакуации из общежития

17:12 Выезд за границу — какие пункты на трассе Одесса-Рени перегружены

17:05 Во Львове состоялась акция в поддержку военнопленных — фото

16:52 Киев накроют грозы — какая температура будет в столице завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:42 Снова надвигается похолодание — погода в Одессе на завтра

16:20 Дарственная в 2025 году — сколько стоит и что следует учитывать

16:19 Зеленский поговорил с премьером Австралии — детали разговора

16:13 Мотопробег единства проехал через Одессу — фоторепортаж

16:00 Вопрос времени — Путин заговорил о мире в Украине

17:21 Фанаты Вереса обзывали арбитра, попавшего в плен после Мариуполя

17:15 Атака на Черкассы — полиция показали кадры эвакуации из общежития

17:12 Выезд за границу — какие пункты на трассе Одесса-Рени перегружены

17:05 Во Львове состоялась акция в поддержку военнопленных — фото

16:52 Киев накроют грозы — какая температура будет в столице завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:42 Снова надвигается похолодание — погода в Одессе на завтра

16:20 Дарственная в 2025 году — сколько стоит и что следует учитывать

16:19 Зеленский поговорил с премьером Австралии — детали разговора

16:13 Мотопробег единства проехал через Одессу — фоторепортаж

16:00 Вопрос времени — Путин заговорил о мире в Украине

20:23 Трагедия 2 мая — что думают одесситы о событиях 11 лет спустя

1 мая

22:33 Соглашение о недрах с США — как это отразится на будущем Одесчины

06:33 Как изменилось отношение одесситов к 1 мая — празднуют или нет

30 апреля

22:33 Экстрим для всех — цены на отдых в Затоке в Одесской области

29 апреля

22:33 Туристическая Одесса во время войны — чем может удивить сегодня

28 апреля

22:33 Действительно ли война с Россией на финише — мнения одесситов

26 апреля

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

25 апреля

22:33 Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

24 апреля

19:47 Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

1 мая 2025

Валютное неравноправие — какие номиналы евро становятся ненужными

30 апреля 2025

Поляк признался, что его удивило в украинских супермаркетах

22 апреля 2025

Строгие правила на границе — у кого могут отобрать валюту в 2025

2 мая 2025

Марки шин для авто, которых надо избегать любой ценой

21 апреля 2025

Когда сажать кабачки и огурцы весной 2025 — лунный календарь

3 мая 2025

Эти доллары и евро не обменять — от каких купюр нужно избавиться

27 апреля 2025

Звонят мошенники — какие номера телефона стоит сразу блокировать

1 мая 2025

Некоторых УБД лишат льгот и выплат — кого коснется

24 апреля 2025

В Украине нашли уникальный цветок — такой видят лишь раз в жизни