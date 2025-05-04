Где лучше посадить свеклу на огороде весной 2025 — когда это делать по лунному календарю, советы

Дачник, который собирает урожай свеклы на огороде. Фото: Freeepik

Каждый дачник знает, что посадка свеклы на огороде весной — это не трудное дело, но именно на этом этапе можно допустить ошибки, которые потом стоят целого урожая. Чтобы этого не произошло, узнайте, когда лучше сажать этот овощ и на каком участке на огороде это стоит делать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда сажать свеклу весной

Чтобы гарантированно вырастить хороший урожай свеклы на огороде, стоит посадить ее в правильный период. Оптимальным временем считается дни, когда на улице стабильно от десяти до 12 градусов тепла, а температура почвы составляет восемь градусов тепла.

Собранный урожай свеклы на огороде. Фото: Freepik

Когда сажать свеклу весной по лунному календарю

Дачники рекомендуют обратиться за помощью к лунному календарю, который поможет выбрать самые благоприятные дни весны для посадки этого овоща. Согласно лунному календарю, в мае 2025 года свеклу стоит сажать в такие дни, как:

10-11 мая

20-21 мая

Где лучше сажать свеклу на огороде

Дачники рекомендуют выбрать место на огороде, где будет рыхлая и плодородная почва. Если вы осенью не подкармливали ее органическими удобрениями, сделайте это за две-три недели до посадки. Ни в коем случае не сажайте свеклу там, где до этого у вас рос шпинат или мангольд.

Выращивание свеклы на огороде. Фото: Pixabay

Как правильно сажать свеклу весной

Прежде, чем сажать свеклу на огороде, замочите ее семена в теплой воде, оставив их в таком состоянии на 24 часа. Затем сделайте бороздки на огороде глубиной три-четыре сантиметра так, чтобы между рядками было 20-30 сантиметров, а между семенами — два с половиной или три сантиметра расстояния.

После посева семян свеклы не допускайте того, чтобы верхний слой почвы пересыхал.

Напомним, мы писали о том, как нужно собирать урожай свеклы на огороде после дождя.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно сажать возле свеклы на огороде для хорошего урожая.

Также мы сообщали о том, чем нужно подкармливать свеклу при выращивании.