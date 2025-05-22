Чем надо подкормить свеклу на огороде, чтобы она выросла большой и сладкой — советы дачникам

Чем подкормить свеклу на огороде для вкусного урожая — советы
К сожалению, не у всех дачников удается вырастить хороший урожай свеклы, которая считается одной из самых популярных овощных культур на огороде. Опытные огородники рассказали, как правильно ухаживать за этими растениями, чтобы вырастить большие и вкусные корнеплоды.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Прежде всего, стоит отметить, что свекла, как и другие овощи на огороде, может страдать от различных заболеваний и вредителей. И если вредителей можно отпугнуть без проблем, то с болезнями еще нужно "поиграться", причем, так, чтобы не навредить урожаю.
Однако, если знать эффективные методы борьбы, то можно вырастить крепкую и здоровую свеклу на своем огороде. Опытные дачники объяснили, чем нужно подкормить этот овощ на огороде, чтобы защитить его урожай.
Как нужно ухаживать за свеклой
Чтобы защитить овощ от болезней и вредителей, подкормите свеклу борной кислотой, но в виде раствора. Для его приготовления вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Борная кислота — два грамма
- Горячая вода — 0,5 литров
- Чистая вода для разбавления — десять литров
- Хлористый калий — 50 грамм
Растворите кислоту в горячей воде, добавьте туда чистую воду, а затем — хлористый калий. Приготовьте раствор и обработайте свеклу по листьям, чтобы спасти ее от фомоза.
В июле и августе опытные дачники рекомендуют подкормить свеклу на огороде хлористым калием. Для приготовления раствора возьмите такие ингредиенты, как:
- Хлористый калий — 100 грамм
- Вода — десять литров
Смешайте между собой эти ингредиенты и обработайте растения своей свеклы тоже по листьям, чтобы защитить ее от болезней и вредителей.
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