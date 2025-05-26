Що посадити біля буряка обов'язково — дві рослини подарують смачний врожай

Посадіть ці рослини біля буряка — виросте солодким та соковитим
Буряк — один із найпопулярніших овочів в Україні, його вирощують практично на кожному городі та присадибній ділянці. Проте не всі знають, що результат багато в чому залежить не тільки від якості ґрунту, добрив і поливу, а й від того, які культури ростуть поряд. Правильні рослини-сусіди здатні не лише покращити смакові якості коренеплоду, а й захистити його від шкідників, зберегти вологу в землі та навіть підживити.
Які саме рослини варто посадити поруч з буряком, щоб зібрати дійсно смачний врожай, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Еxpress.
Що посадити біля буряка, щоб отримати солодкий врожай коренеплоду
Досвідчені садівники виділили дві так звані рослини-компаньйони, які здатні позитивно вплинути на врожай буряка, а саме покращити обмін речовин у ґрунті, знизити кількість бур'янів, захистити від шкідників і навіть підсилити солодкість самого коренеплоду.
Тож, якщо ви хочете виростити дійсно якісний та солодкий буряк, посадіть поруч:
1. Салат
Серед найкращих рослин-компаньйонів для буряка експерти виокремлюють звичайний листовий салат. Ця зелень має дрібне коріння, тому не заважає росту коренеплодів. До того ж, салат добре почувається в півтіні, яку створює буряк своїм пишним листям.
Салат швидко проростає і щільно вкриває ґрунт, тому пригнічує ріст бур'янів, які могли б заважати буряку. А ще створює вологе середовище навколо рослин, що позитивно впливає на соковитість та солодкість буряка.
2. Чорнобривці
Інша рослина, яку обов'язково варто висадити біля буряка — це чорнобривці. Вони не лише прикрасять вашу грядку, але й будуть справжнім захисником: відлякують попелицю, слимаків та інших шкідників, які часто загрожують овочевим культурам.
Крім того, чорнобривці мають фітонцидні властивості — виділяють у повітря речовини, які очищують навколишнє середовище та покращують мікрофлору ґрунту. Це створює сприятливі умови для росту буряка й дозволяє зменшити використання хімічних засобів захисту.
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