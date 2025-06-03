Какие растения могут уничтожить урожай картофеля — перечень опасных культур

Огородница ухаживает за грядками картофеля. Фото: shutterstock.com

Картофель — одна из самых популярных культур на украинских огородах. Однако даже опытные дачники часто допускают роковую ошибку, сажая его рядом с "плохими" растениями. Неправильное соседство на грядке может не только снизить урожайность, но и вызвать массовое распространение вредителей и болезней.

Какие растения категорически нельзя сажать рядом с картофелем, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на портал Martha Stewart.

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Помидоры — враг №1 для картофеля

Несмотря на всю вашу любовь к томатам, не следует высаживать их рядом с картофелем. Оба растения относятся к семейству пасленовых, а это означает общие болезни и вредители. В частности, фитофтора мгновенно передается от одного растения к другому. К тому же, томаты могут затенять картофельные грядки, лишая клубни жизненно необходимого солнечного света.

Кусты помидоров возле картофеля. Фото: istockphoto.com

Перец — потенциальный источник вредителей

Перец тоже относится к пасленовым и не годится для совместной посадки с картофелем. Он не только передает болезни, но и конкурирует за питательные вещества в почве. В результате — обе культуры развиваются хуже, а урожайность падает. Также перец может притягивать колорадского жука, который быстро уничтожает картофельные насаждения.

Баклажаны — опасное соседство

Еще один "родственник" картофеля — баклажан — повышает риски заболеваний и вредителей. Совместное выращивание этих культур способствует распространению насекомых и грибковых инфекций. Если не хотите потерять урожай, держите эти культуры на расстоянии.

Огородница ухаживает за грядками картофеля. Фото: shutterstock.com

Тыква — угроза потери пространства и света

Тыквы имеют склонность к активному разрастанию, что вредит картофелю. Их большие листья создают густую тень, которая мешает картофелю нормально развиваться. К тому же, тыква может занимать слишком много места на грядке, вытесняя другие культуры.

Малина — источник грибковых инфекций

Хоть малина и не огородная культура, но часто растет вблизи грядок. Это опасно, ведь она, как и картофель, подвержена грибковым заболеваниям. Их соседство создает идеальные условия для заражения, которое может перекинуться на весь сад или огород.

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