Що покласти в лунки картоплі, щоб збільшити врожай вдвічі — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай картоплі на городі. Фото: Pinterest

Навесні всі дачники починають садити картоплю з надією на те, що потім зберуть великий і смачний врожай на своєму городі, але не завжди можна досягти таких результатів. Досвідчені городники розповіли, що варто додати до лунок при посадці овоча, щоб збільшити кількість коренеплодів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як збільшити врожай картоплі за допомогою добрив

Деревний попіл

Це добриво дачники радять першим додавати до лунок під час посадки картоплі на городі. Для цього потрібно покласти до кожної ямки по одній-дві столові ложки цього добрива. В такому випадку бульби виростуть більш солодкими і не гнитимуть.

Лушпиння цибулі

Також лунки з картоплею можна наповнити цибулинням, і для цього достатньо до кожної ямки покласти по жмені цього добрива. Це допоможе захистити ваш врожай від різних грибкових захворювань, які його псують.

Картопля на посадку на городі. Фото: Pinterest

Перегній чи компост

Ці органічні добрива також позитивно вплинуть на врожайність вашої картоплі. Для цього потрібно покласти по 0,5 склянки перегною чи компосту до кожної лунки і ретельно перемішати із землею. Це допоможе вашій картоплі швидше рости, а ґрунту — мати кращу структуру.

Тютюновий пил і зола

Якщо ви хочете захистити картоплю від колорадського жука та інших шкідників, просто покладіть до кожної лунки по одній столовій ложці суміші цих двох добрив.

Суперфосфат

Щоб змусити бульби краще зав'язуватися і зробити коріння міцнішим, додайте до кожної лунки по одній чайній ложці суперфосфату.

Посадка бульб картоплі в лунки на городі. Фото: Pinterest

Чим не можна підживлювати картоплю

Досвідчені дачники категорично не радять додавати свіжий гній до лунок із картоплею, адже він буде привертати увагу шкідників і "спалить" коріння. В результаті ви не зможете зібрати врожай на своєму городі.

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