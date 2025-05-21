Что положить в лунки картошки, чтобы увеличить урожай вдвое — советы дачникам

Человек, который собирает урожай картошки на огороде. Фото: Pinterest

Весной все дачники начинают сажать картошку с надеждой на то, что потом соберут большой и вкусный урожай на своем огороде, но не всегда можно достичь таких результатов. Опытные огородники рассказали, что стоит добавить в лунки при посадке овоща, чтобы увеличить количество корнеплодов.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как увеличить урожай картошки с помощью удобрений

Древесная зола

Это удобрение дачники советуют первым добавлять в лунки во время посадки картофеля на огороде. Для этого нужно положить в каждую ямку по одной-две столовые ложки этого удобрения. В таком случае клубни вырастут более сладкими и не будут гнить.

Шелуха лука

Также лунки с картофелем можно наполнить луковой шелухой, и для этого достаточно в каждую ямку положить по горсти этого удобрения. Это поможет защитить ваш урожай от различных грибковых заболеваний, которые его портят.

Картошка на посадку на огороде. Фото: Pinterest

Перегной или компост

Эти органические удобрения также положительно повлияют на урожайность вашего картофеля. Для этого нужно положить по 0,5 стакана перегноя или компоста в каждую лунку и тщательно перемешать с землей. Это поможет вашему картофелю быстрее расти, а почве — иметь лучшую структуру.

Табачная пыль и зола

Если вы хотите защитить картофель от колорадского жука и других вредителей, просто положите в каждую лунку по одной столовой ложке смеси этих двух удобрений.

Суперфосфат

Чтобы заставить клубни лучше завязываться и сделать корни крепче, добавьте в каждую лунку по одной чайной ложке суперфосфата.

Посадка клубней картошки в лунки на огороде. Фото: Pinterest

Чем нельзя подкармливать картошку

Опытные дачники категорически не советуют добавлять свежий навоз в лунки с картофелем, ведь он будет привлекать внимание вредителей и "сожжет" корни. В результате вы не сможете собрать урожай на своем огороде.

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