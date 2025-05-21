Что положить в лунки картошки, чтобы увеличить урожай вдвое — советы дачникам

Увеличьте свой урожай вдвое — чем эффективно подкормить картошку
Весной все дачники начинают сажать картошку с надеждой на то, что потом соберут большой и вкусный урожай на своем огороде, но не всегда можно достичь таких результатов. Опытные огородники рассказали, что стоит добавить в лунки при посадке овоща, чтобы увеличить количество корнеплодов.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как увеличить урожай картошки с помощью удобрений
Древесная зола
Это удобрение дачники советуют первым добавлять в лунки во время посадки картофеля на огороде. Для этого нужно положить в каждую ямку по одной-две столовые ложки этого удобрения. В таком случае клубни вырастут более сладкими и не будут гнить.
Шелуха лука
Также лунки с картофелем можно наполнить луковой шелухой, и для этого достаточно в каждую ямку положить по горсти этого удобрения. Это поможет защитить ваш урожай от различных грибковых заболеваний, которые его портят.
Перегной или компост
Эти органические удобрения также положительно повлияют на урожайность вашего картофеля. Для этого нужно положить по 0,5 стакана перегноя или компоста в каждую лунку и тщательно перемешать с землей. Это поможет вашему картофелю быстрее расти, а почве — иметь лучшую структуру.
Табачная пыль и зола
Если вы хотите защитить картофель от колорадского жука и других вредителей, просто положите в каждую лунку по одной столовой ложке смеси этих двух удобрений.
Суперфосфат
Чтобы заставить клубни лучше завязываться и сделать корни крепче, добавьте в каждую лунку по одной чайной ложке суперфосфата.
Чем нельзя подкармливать картошку
Опытные дачники категорически не советуют добавлять свежий навоз в лунки с картофелем, ведь он будет привлекать внимание вредителей и "сожжет" корни. В результате вы не сможете собрать урожай на своем огороде.
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