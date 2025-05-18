Що треба посадити біля картоплі, щоб захистити її від колорадських жуків — поради дачникам

Колорадський жук, який сидить на рослині. Фото: Pinterest

Кожен дачник знає, що картопля дуже часто страждає від колорадських жуків, яких вивести не так вже і легко, однак існують дієві методи боротьби. Дізнайтеся, що необхідно посадити на одній грядці з цим овочем, щоб відлякати від нього цих маленьких шкідників.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Щоб відлякати колорадських жуків від картоплі, необов’язково обробляти її різними шкідливими хімічними засобами. Захистити врожай цього овоча можна і народними методами. Для цього просто потрібно посадити поруч із картоплею певні рослини, які зможуть захистити її від шкідників.

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Вирощений врожай картоплі на городі. Фото: Medium

Які рослини варто посадити поруч із картоплею для захисту від колорадських жуків

Дачники з досвідом кажуть, що для відлякування шкідників біля картоплі варто посадити рослини, які мають різкий аромат. Цей запах вважається нестерпним для колорадських жуків. Йдеться саме про такі рослини, як:

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Календула

Настурція

Чорнобривці

Колорадський жук на листях рослини. Фото: Pexels

Також між рядами картоплі можна посадити й інші рослини, які також мають яскраво виражений аромат, насичують ґрунт і знижують ризик розвитку хвороб на картоплі. Тож дачники з досвідом рекомендують посадити у міжрядді картоплі такі рослини, як:

Пижма, яка має яскравий аромат і не потребує особливого догляду

Кущова квасоля, яка захистить картоплю від шкідника і водночас наситить землю киснем

Часник із цибулею, які виділяють фітонциди і відлякують ними шкідників, а ще знижують ризик розвитку фітофторозу на картоплі

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