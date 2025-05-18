Что надо посадить возле картошки, чтобы защитить ее от колорадских жуков — советы дачникам

Колорадский жук, который сидит на растении. Фото: Pinterest

Каждый дачник знает, что картошка очень часто страдает от колорадских жуков, которых вывести не так уж и легко, однако существуют действенные методы борьбы. Узнайте, что необходимо посадить на одной грядке с этим овощем, чтобы отпугнуть от него этих маленьких вредителей.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чтобы отпугнуть колорадских жуков от картофеля, необязательно обрабатывать его различными вредными химическими средствами. Защитить урожай этого овоща можно и народными методами. Для этого просто нужно посадить рядом с картофелем определенные растения, которые смогут защитить его от вредителей.

Опытные дачники рассказали, какие растения считаются естественным "барьером" для картофеля против паразитов.

Выращенный урожай картофеля на огороде. Фото: Medium

Какие растения стоит посадить рядом с картофелем для защиты от колорадских жуков

Дачники с опытом говорят, что для отпугивания вредителей возле картофеля стоит посадить растения, которые имеют резкий аромат. Этот запах считается невыносимым для колорадских жуков. Речь идет именно о таких растениях, как:

Календула

Настурция

Бархатцы

Колорадский жук на листьях растения. Фото: Pexels

Также между рядами картофеля можно посадить и другие растения, которые также имеют ярко выраженный аромат, насыщают почву и снижают риск развития болезней на картофеле. Поэтому дачники с опытом рекомендуют посадить в междурядье картофеля такие растения, как:

Пижма, которая имеет яркий аромат и не требует особого ухода

Кустовая фасоль, которая защитит картофель от вредителя и в то же время насытит землю кислородом

Чеснок с луком, которые выделяют фитонциды и отпугивают ими вредителей, а еще снижают риск развития фитофтороза на картофеле

Напомним, мы писали о том, когда лучше сажать картофель на огороде в мае 2025 года.

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