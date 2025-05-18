Что надо посадить возле картошки, чтобы защитить ее от колорадских жуков — советы дачникам

Колорадский жук уничтожает урожай картошки — что посадить рядом
Каждый дачник знает, что картошка очень часто страдает от колорадских жуков, которых вывести не так уж и легко, однако существуют действенные методы борьбы. Узнайте, что необходимо посадить на одной грядке с этим овощем, чтобы отпугнуть от него этих маленьких вредителей.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Чтобы отпугнуть колорадских жуков от картофеля, необязательно обрабатывать его различными вредными химическими средствами. Защитить урожай этого овоща можно и народными методами. Для этого просто нужно посадить рядом с картофелем определенные растения, которые смогут защитить его от вредителей.
Опытные дачники рассказали, какие растения считаются естественным "барьером" для картофеля против паразитов.
Какие растения стоит посадить рядом с картофелем для защиты от колорадских жуков
Дачники с опытом говорят, что для отпугивания вредителей возле картофеля стоит посадить растения, которые имеют резкий аромат. Этот запах считается невыносимым для колорадских жуков. Речь идет именно о таких растениях, как:
- Календула
- Настурция
- Бархатцы
Также между рядами картофеля можно посадить и другие растения, которые также имеют ярко выраженный аромат, насыщают почву и снижают риск развития болезней на картофеле. Поэтому дачники с опытом рекомендуют посадить в междурядье картофеля такие растения, как:
- Пижма, которая имеет яркий аромат и не требует особого ухода
- Кустовая фасоль, которая защитит картофель от вредителя и в то же время насытит землю кислородом
- Чеснок с луком, которые выделяют фитонциды и отпугивают ими вредителей, а еще снижают риск развития фитофтороза на картофеле
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