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Як мати щедрий урожай картоплі без прополювання — хитрий лайфхак

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Дата публікації: 16 травня 2025 07:32
Як виростити картоплю без прополювання та підгортання — ефективний спосіб
Догляд за картоплею для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Хочете зекономити час і сили на догляді за картоплею, але водночас отримати щедрий урожай? На щастя, є ефективний спосіб, який позбавить вас від постійного прополювання та підгортання. Цей метод дедалі частіше застосовують досвідчені городники, і він справді працює.

Як виростити багатий урожай картоплі без прополювання та підгортання, розповіли автори українського YouTube-каналу "Корисне TV". 

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Хитрий метод посадки картоплі, щоб не довелося прополювати та підгортати 

Йдеться про садіння картоплі під солому — природний підхід, що збагачує ґрунт, захищає рослини й сприяє гарному врожаю. 

У чому секрет? Річ у тім, що солома, перегниваючи, збагачує землю макро- і мікроелементами, що позитивно впливають на родючість ґрунту.

Також завдяки товстому шару соломи у бур'янів немає сонячного світла, необхідного для проростання, тож можна обійтися без прополювання. 

Оскільки солома виконує функцію ґрунту, тобто вкриває бульби та захищає їх від світла, відпадає потреба у підгортанні.  

Таким чином завдяки цьому методу можна не тільки отримати гарний урожай, а й забути про прополювання й підгортання — два найтрудомісткіші етапи догляду за картоплею.

 

Метод посадки картоплі під солому — у чому секрет
Посадка картоплі під солому. Скриншот з відео на Youtube

Переваги методу посадки картоплі під солому:

  1. Немає потреби в прополюванні — солома не дає бур'янам проростати.
  2. Не потрібне підгортання — бульби не оголюються.
  3. Ґрунт залишається пухким і насиченим корисними речовинами.
  4. Захист від шкідників завдяки природному мульчуванню.
  5. Мінімум зусиль — максимум результату.

Як садити картоплю під солому — покрокова інструкція

Щоб цей метод дав максимальний результат, важливо дотримуватися кількох простих правил:

  1. Підготовка посадкового матеріал. Оберіть пророслі бульби картоплі — це значно прискорить появу сходів. За можливості обробіть посадковий матеріал розчином золи або біопрепаратами для профілактики хвороб.
  2. Формування грядок. Викопайте неглибокі лунки глибиною близько 10 см. Відстань між ямками — 10 см, міжряддя — 30 см.
  3. Висаджування. У кожну лунку покладіть одну картоплину проростками вгору. За бажанням додайте золу або деревний попіл — це допоможе в боротьбі зі шкідниками.
  4. Присипання землею. Злегка засипте бульби тонким шаром ґрунту, щоб прикрити їх від світла та забезпечити вологу.
  5. Укриття соломою. Покрийте грядку шаром соломи товщиною 10 см. У процесі росту картоплі додавайте солому, щоб підтримувати необхідну товщину шару
  6. Полив. Після посадки рясно полийте грядку водою. Або перед укриттям вимочіть солому у воді для збереження вологи.

 

Раніше ми розповідали, коли найкращий час для посадки картоплі у травні 2025 року. 

Нагадаємо, ми ділилися, як підживлювати картоплю деревним попелом для великого врожаю. 

Також пропонуємо дізнатися, який сорт картоплі не можна садити в Україні.

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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