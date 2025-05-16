Як виростити картоплю без прополювання та підгортання — ефективний спосіб

Догляд за картоплею для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Хочете зекономити час і сили на догляді за картоплею, але водночас отримати щедрий урожай? На щастя, є ефективний спосіб, який позбавить вас від постійного прополювання та підгортання. Цей метод дедалі частіше застосовують досвідчені городники, і він справді працює.

Як виростити багатий урожай картоплі без прополювання та підгортання, розповіли автори українського YouTube-каналу "Корисне TV".

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Хитрий метод посадки картоплі, щоб не довелося прополювати та підгортати

Йдеться про садіння картоплі під солому — природний підхід, що збагачує ґрунт, захищає рослини й сприяє гарному врожаю.

У чому секрет? Річ у тім, що солома, перегниваючи, збагачує землю макро- і мікроелементами, що позитивно впливають на родючість ґрунту.

Також завдяки товстому шару соломи у бур'янів немає сонячного світла, необхідного для проростання, тож можна обійтися без прополювання.

Оскільки солома виконує функцію ґрунту, тобто вкриває бульби та захищає їх від світла, відпадає потреба у підгортанні.

Таким чином завдяки цьому методу можна не тільки отримати гарний урожай, а й забути про прополювання й підгортання — два найтрудомісткіші етапи догляду за картоплею.

Посадка картоплі під солому. Скриншот з відео на Youtube

Переваги методу посадки картоплі під солому:

Немає потреби в прополюванні — солома не дає бур'янам проростати. Не потрібне підгортання — бульби не оголюються. Ґрунт залишається пухким і насиченим корисними речовинами. Захист від шкідників завдяки природному мульчуванню. Мінімум зусиль — максимум результату.

Як садити картоплю під солому — покрокова інструкція

Щоб цей метод дав максимальний результат, важливо дотримуватися кількох простих правил:

Підготовка посадкового матеріал. Оберіть пророслі бульби картоплі — це значно прискорить появу сходів. За можливості обробіть посадковий матеріал розчином золи або біопрепаратами для профілактики хвороб. Формування грядок. Викопайте неглибокі лунки глибиною близько 10 см. Відстань між ямками — 10 см, міжряддя — 30 см. Висаджування. У кожну лунку покладіть одну картоплину проростками вгору. За бажанням додайте золу або деревний попіл — це допоможе в боротьбі зі шкідниками. Присипання землею. Злегка засипте бульби тонким шаром ґрунту, щоб прикрити їх від світла та забезпечити вологу. Укриття соломою. Покрийте грядку шаром соломи товщиною 10 см. У процесі росту картоплі додавайте солому, щоб підтримувати необхідну товщину шару Полив. Після посадки рясно полийте грядку водою. Або перед укриттям вимочіть солому у воді для збереження вологи.

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