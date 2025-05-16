Как вырастить картофель без прополки и окучивания — эффективный способ

Уход за картофелем для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Хотите сэкономить время и силы на уходе за картофелем, но при этом получить щедрый урожай? К счастью, есть эффективный способ, который избавит вас от постоянной прополки и окучивания. Этот метод все чаще применяют опытные огородники, и он действительно работает.

Как вырастить богатый урожай картофеля без прополки и окучивания, рассказали авторы украинского YouTube-канала "Корисне TV".

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Речь идет о посадке картофеля под солому — естественный подход, который обогащает почву, защищает растения и способствует хорошему урожаю.

В чем секрет? Дело в том, что солома, перегнивая, обогащает землю макро- и микроэлементами, положительно влияющими на плодородие почвы.

Также благодаря толстому слою соломы у сорняков нет солнечного света, необходимого для прорастания, поэтому можно обойтись без прополки.

Поскольку солома выполняет функцию почвы, то есть укрывает клубни и защищает их от света, отпадает необходимость в окучивании.

Таким образом благодаря этому методу можно не только получить хороший урожай, но и забыть о прополке и окучивании — два самых трудоемких этапа ухода за картофелем.

Посадка картофеля под солому. Скриншот из видео на Youtube

Преимущества метода посадки картофеля под солому:

Нет необходимости в прополке — солома не дает сорнякам прорастать. Не требуется окучивание — клубни не оголяются. Почва остается рыхлой и насыщенной полезными веществами. Защита от вредителей благодаря естественному мульчированию. Минимум усилий — максимум результата.

Как сажать картофель под солому — пошаговая инструкция

Чтобы этот метод дал максимальный результат, важно придерживаться нескольких простых правил:

Подготовка посадочного материала. Выберите проросшие клубни картофеля — это значительно ускорит появление всходов. По возможности обработайте посадочный материал раствором золы или биопрепаратами для профилактики болезней. Формирование грядок. Выкопайте неглубокие лунки глубиной около 10 см. Расстояние между ямками — 10 см, междурядья — 30 см. Высаживание. В каждую лунку положите одну картофелину проростками вверх. По желанию добавьте золу или древесную золу — это поможет в борьбе с вредителями Присыпка землей. Слегка засыпьте клубни тонким слоем почвы, чтобы прикрыть их от света и обеспечить влагу. Укрытие соломой. Покройте грядку слоем соломы толщиной 10 см. В процессе роста картофеля добавляйте солому, чтобы поддерживать необходимую толщину слоя. Полив. После посадки обильно полейте грядку водой. Или перед укрытием вымочите солому в воде для сохранения влаги.

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