Чем надо подкормить картошку на огороде в июне 2025 — полезные советы дачникам

Обязательно подкормите картошку этим в июне 2025 — советы
В июне важно подкармливать различные культуры на огороде и в саду, в частности, и картофель, который, как и другие растения, нуждается в питательных элементах. Опытные дачники рассказали, чем можно безопасно и, в то же время, эффективно удобрить этот овощ в первый летний месяц.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Чем следует удобрить картошку в июне 2025 года
Калиевая селитра
Это одно из самых популярных удобрений, которое активизирует рост картофеля и укрепляет его корневую систему, а также стимулирует защитные механизмы и устойчивость к изменениям температуры и засухе. Селитра, в свою очередь, ускоряет процесс фотосинтеза культур в несколько раз, благодаря чему картофель созревает быстрее.
В целом это удобрение нужно для увеличения зеленой массы, размера плодов и объема урожая.
Борная кислота
Это удобрение укрепляет иммунную систему картофеля, улучшает его привкус и помогает ему лучше развиваться. Если вы увидели, что листья кустов картофеля стали светлыми и сворачиваются, а черешни имеют розовый оттенок, это означает, что овощу не хватает бора.
В то же время, точка роста растений становится черной и высыхает, стебли становятся ломкими, а побеги — тонкими и слабыми.
Битоксибациллин
Этим средством дачники рекомендуют дополнительно обрабатывать картофель, чтобы защитить его от таких вредителей, как:
- Колорадский жук
- Моль
- Совка
- Паутинный клещ
Дело в том, что в состав этого препарата входят споры бактерий, из которых выделяется экзотоксин и эндотоксин. Эти элементы портят кишечник насекомого, но сам препарат является безопасным как для человека, так и для животных.
Как приготовить эффективное удобрение для картофеля
Для подкормки картофеля в июне смешайте между собой все эти ингредиенты в таком количестве, как:
- Калиевая селитра — две столовые ложки
- Борная кислота — 0,5 чайной ложки
- Битоксибациллин — 70 грамм
- Чистая вода — одно ведро
Готовую смесь хорошо перемешайте и полейте каждый куст картофеля в количестве по 500 миллилитров.
Напомним, мы писали о том, что посадить возле картофеля на огороде, чтобы защитить его от колорадского жука.
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