Чем надо подкормить картошку на огороде в июне 2025 — полезные советы дачникам

Процесс подкормки картофеля на огороде. Фото: Rural Sprout

В июне важно подкармливать различные культуры на огороде и в саду, в частности, и картофель, который, как и другие растения, нуждается в питательных элементах. Опытные дачники рассказали, чем можно безопасно и, в то же время, эффективно удобрить этот овощ в первый летний месяц.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Калиевая селитра

Это одно из самых популярных удобрений, которое активизирует рост картофеля и укрепляет его корневую систему, а также стимулирует защитные механизмы и устойчивость к изменениям температуры и засухе. Селитра, в свою очередь, ускоряет процесс фотосинтеза культур в несколько раз, благодаря чему картофель созревает быстрее.

В целом это удобрение нужно для увеличения зеленой массы, размера плодов и объема урожая.

Выкопанный урожай картофеля на огороде. Фото: Pixabay

Борная кислота

Это удобрение укрепляет иммунную систему картофеля, улучшает его привкус и помогает ему лучше развиваться. Если вы увидели, что листья кустов картофеля стали светлыми и сворачиваются, а черешни имеют розовый оттенок, это означает, что овощу не хватает бора.

В то же время, точка роста растений становится черной и высыхает, стебли становятся ломкими, а побеги — тонкими и слабыми.

Битоксибациллин

Этим средством дачники рекомендуют дополнительно обрабатывать картофель, чтобы защитить его от таких вредителей, как:

Колорадский жук

Моль

Совка

Паутинный клещ

Дело в том, что в состав этого препарата входят споры бактерий, из которых выделяется экзотоксин и эндотоксин. Эти элементы портят кишечник насекомого, но сам препарат является безопасным как для человека, так и для животных.

Полив кустов картофеля на огороде. Фото: Decorexpro

Как приготовить эффективное удобрение для картофеля

Для подкормки картофеля в июне смешайте между собой все эти ингредиенты в таком количестве, как:

Калиевая селитра — две столовые ложки

Борная кислота — 0,5 чайной ложки

Битоксибациллин — 70 грамм

Чистая вода — одно ведро

Готовую смесь хорошо перемешайте и полейте каждый куст картофеля в количестве по 500 миллилитров.

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