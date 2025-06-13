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Главная Дом Обязательно подкормите картошку этим в июне 2025 — советы

Обязательно подкормите картошку этим в июне 2025 — советы

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Дата публикации 13 июня 2025 19:30
Чем надо подкормить картошку на огороде в июне 2025 — полезные советы дачникам
Процесс подкормки картофеля на огороде. Фото: Rural Sprout
Ключові моменти Чем следует удобрить картошку в июне 2025 года Как приготовить эффективное удобрение для картофеля

В июне важно подкармливать различные культуры на огороде и в саду, в частности, и картофель, который, как и другие растения, нуждается в питательных элементах. Опытные дачники рассказали, чем можно безопасно и, в то же время, эффективно удобрить этот овощ в первый летний месяц.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чем следует удобрить картошку в июне 2025 года

Калиевая селитра

Это одно из самых популярных удобрений, которое активизирует рост картофеля и укрепляет его корневую систему, а также стимулирует защитные механизмы и устойчивость к изменениям температуры и засухе. Селитра, в свою очередь, ускоряет процесс фотосинтеза культур в несколько раз, благодаря чему картофель созревает быстрее.

В целом это удобрение нужно для увеличения зеленой массы, размера плодов и объема урожая.

Картошка
Выкопанный урожай картофеля на огороде. Фото: Pixabay

Борная кислота

Это удобрение укрепляет иммунную систему картофеля, улучшает его привкус и помогает ему лучше развиваться. Если вы увидели, что листья кустов картофеля стали светлыми и сворачиваются, а черешни имеют розовый оттенок, это означает, что овощу не хватает бора.

В то же время, точка роста растений становится черной и высыхает, стебли становятся ломкими, а побеги — тонкими и слабыми.

Битоксибациллин

Этим средством дачники рекомендуют дополнительно обрабатывать картофель, чтобы защитить его от таких вредителей, как:

  • Колорадский жук
  • Моль
  • Совка
  • Паутинный клещ

Дело в том, что в состав этого препарата входят споры бактерий, из которых выделяется экзотоксин и эндотоксин. Эти элементы портят кишечник насекомого, но сам препарат является безопасным как для человека, так и для животных.

Удобрение картошки
Полив кустов картофеля на огороде. Фото: Decorexpro

Как приготовить эффективное удобрение для картофеля

Для подкормки картофеля в июне смешайте между собой все эти ингредиенты в таком количестве, как:

  • Калиевая селитра — две столовые ложки
  • Борная кислота — 0,5 чайной ложки
  • Битоксибациллин — 70 грамм
  • Чистая вода — одно ведро

Готовую смесь хорошо перемешайте и полейте каждый куст картофеля в количестве по 500 миллилитров.

Напомним, мы писали о том, что посадить возле картофеля на огороде, чтобы защитить его от колорадского жука.

Ранее мы рассказывали о том, как можно вырастить крупный и вкусный картофель на огороде.

Также мы сообщали о том, как правильно подкармливать картофель древесной золой.

овощи советы огород картошка эффективные способы
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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