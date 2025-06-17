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Чим корисно підживити моркву в червні 2025 — поради дачникам

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Дата публікації: 17 червня 2025 19:30
Чим треба підживити морву в червні 2025 для смачного врожаю — корисні поради дачникам
Дачник із зібраним врожаєм моркви в руках. Фото: Pinterest
Ключові моменти Чим варто удобрити моркву в червні Чим ще можна підживити моркву влітку

У червні потрібно удобрювати багато рослин на городі, зокрема, і моркву, яка також потребує поживних елементів. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами необхідно підгодувати цей овоч у перший літній місяць, щоб зібрати великі, міцні та смачні коренеплоди на своєму городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чим варто удобрити моркву в червні

Багато дачників рекомендують підживити моркву на початку літа звичайною деревною золою. Справа в тому, що це добриво насичує ґрунт калієм і фосфором, які впливають на розмір і рівень солодкості овоча. Але не варто сипати золу в лунки, краще її змішати з піском.

Зазвичай один кілограм деревного попелу змішують з одним відром піску, розсипають по грядці і перекопують. Щойно морква вже зійшла, полийте її зольним розчином, а для цього вам потрібно змішати між собою такі інгредієнти, як:

  • Деревна зола — 200 грамів
  • Гаряча вода — п’ять літрів

Залийте золу водою, залиште настоятися на 24 години, процідіть суміш і поливайте моркву один раз на два тижні в кількості близько одного літра на один квадратний метр.

Морковь
Збір врожаю моркви на городі. Фото: Epic Gardening

Чим ще можна підживити моркву влітку

У червні моркві потрібно наростити "шевелюру" і сформувати плоди на рослинах, тому в цей момент їй потрібні поживні елементи з вологою. На початку літа моркву можна підживлювати органічними і мінеральними добривами. Йдеться про такі добрива, як:

  • Зелені та компост, які живлять рослини і покращують структуру ґрунту  
  • Настій коров’яку і курячого посліду, які мають багато азоту і сприяють росту бадилля на рослинах
  • Суперфосфат і кісткове борошно, які сприяють росту і зміцненню коренеплодів
  • Калійна сіль, яка покращує смак коренеплодів
Полив моркови
Полив моркви на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що варто посадити біля моркви на городі для покращення врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, що не можна садити біля моркви на городі, щоб не зіпсувати врожай. 

Також ми повідомляли про те, чому морква тріскається і як можна врятувати врожай. 

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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