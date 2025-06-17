Чим треба підживити морву в червні 2025 для смачного врожаю — корисні поради дачникам

Дачник із зібраним врожаєм моркви в руках. Фото: Pinterest

У червні потрібно удобрювати багато рослин на городі, зокрема, і моркву, яка також потребує поживних елементів. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами необхідно підгодувати цей овоч у перший літній місяць, щоб зібрати великі, міцні та смачні коренеплоди на своєму городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чим варто удобрити моркву в червні

Багато дачників рекомендують підживити моркву на початку літа звичайною деревною золою. Справа в тому, що це добриво насичує ґрунт калієм і фосфором, які впливають на розмір і рівень солодкості овоча. Але не варто сипати золу в лунки, краще її змішати з піском.

Зазвичай один кілограм деревного попелу змішують з одним відром піску, розсипають по грядці і перекопують. Щойно морква вже зійшла, полийте її зольним розчином, а для цього вам потрібно змішати між собою такі інгредієнти, як:

Деревна зола — 200 грамів

Гаряча вода — п’ять літрів

Залийте золу водою, залиште настоятися на 24 години, процідіть суміш і поливайте моркву один раз на два тижні в кількості близько одного літра на один квадратний метр.

Збір врожаю моркви на городі. Фото: Epic Gardening

Чим ще можна підживити моркву влітку

У червні моркві потрібно наростити "шевелюру" і сформувати плоди на рослинах, тому в цей момент їй потрібні поживні елементи з вологою. На початку літа моркву можна підживлювати органічними і мінеральними добривами. Йдеться про такі добрива, як:

Зелені та компост, які живлять рослини і покращують структуру ґрунту

Настій коров’яку і курячого посліду, які мають багато азоту і сприяють росту бадилля на рослинах

Суперфосфат і кісткове борошно, які сприяють росту і зміцненню коренеплодів

Калійна сіль, яка покращує смак коренеплодів

Полив моркви на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що варто посадити біля моркви на городі для покращення врожаю.

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