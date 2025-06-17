Чем надо подкормить морковь в июне 2025 для вкусного урожая — полезные советы дачникам

Чем полезно подкормить морковь в июне 2025 — советы дачникам
В июне нужно удобрять многие растения на огороде, в частности, и морковь, которая также нуждается в питательных элементах. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями необходимо подкормить этот овощ в первый летний месяц, чтобы собрать большие, крепкие и вкусные корнеплоды на своем огороде.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Чем стоит удобрить морковь в июне
Многие дачники рекомендуют подкормить морковь в начале лета обычной древесной золой. Дело в том, что это удобрение насыщает почву калием и фосфором, которые влияют на размер и уровень сладости овоща. Но не стоит сыпать золу в лунки, лучше ее смешать с песком.
Обычно один килограмм древесной золы смешивают с одним ведром песка, рассыпают по грядке и перекапывают. Как только морковь уже взошла, полейте ее зольным раствором, а для этого вам нужно смешать между собой такие ингредиенты, как:
- Древесная зола — 200 грамм
- Горячая вода — пять литров
Залейте золу водой, оставьте настояться на 24 часа, процедите смесь и поливайте морковь один раз в две недели в количестве около одного литра на один квадратный метр.
Чем еще можно подкормить морковь летом
В июне моркови нужно нарастить "шевелюру" и сформировать плоды на растениях, поэтому в этот момент ей нужны питательные элементы с влагой. В начале лета морковь можно подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Речь идет о таких удобрениях, как:
- Зелень и компост, которые питают растения и улучшают структуру почвы
- Настой коровяка и куриного помета, которые имеют много азота и способствуют росту ботвы на растениях
- Суперфосфат и костная мука, которые способствуют росту и укреплению корнеплодов
- Калийная соль, которая улучшает вкус корнеплодов
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