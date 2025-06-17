Чем надо подкормить морковь в июне 2025 для вкусного урожая — полезные советы дачникам

Дачник с собранным урожаем моркови в руках. Фото: Pinterest

В июне нужно удобрять многие растения на огороде, в частности, и морковь, которая также нуждается в питательных элементах. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями необходимо подкормить этот овощ в первый летний месяц, чтобы собрать большие, крепкие и вкусные корнеплоды на своем огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чем стоит удобрить морковь в июне

Многие дачники рекомендуют подкормить морковь в начале лета обычной древесной золой. Дело в том, что это удобрение насыщает почву калием и фосфором, которые влияют на размер и уровень сладости овоща. Но не стоит сыпать золу в лунки, лучше ее смешать с песком.

Обычно один килограмм древесной золы смешивают с одним ведром песка, рассыпают по грядке и перекапывают. Как только морковь уже взошла, полейте ее зольным раствором, а для этого вам нужно смешать между собой такие ингредиенты, как:

Древесная зола — 200 грамм

Горячая вода — пять литров

Залейте золу водой, оставьте настояться на 24 часа, процедите смесь и поливайте морковь один раз в две недели в количестве около одного литра на один квадратный метр.

Сбор урожая моркови на огороде. Фото: Epic Gardening

Чем еще можно подкормить морковь летом

В июне моркови нужно нарастить "шевелюру" и сформировать плоды на растениях, поэтому в этот момент ей нужны питательные элементы с влагой. В начале лета морковь можно подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Речь идет о таких удобрениях, как:

Зелень и компост, которые питают растения и улучшают структуру почвы

Настой коровяка и куриного помета, которые имеют много азота и способствуют росту ботвы на растениях

Суперфосфат и костная мука, которые способствуют росту и укреплению корнеплодов

Калийная соль, которая улучшает вкус корнеплодов

Полив моркови на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что стоит посадить возле моркови на огороде для улучшения урожая.

Ранее мы рассказывали о том, что нельзя сажать возле моркови на огороде, чтобы не испортить урожай.

Также мы сообщали о том, почему морковь трескается и как можно спасти урожай.