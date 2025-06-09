Чому морква виростає гіркою і короткою — як врятувати врожай овоча, поради дачникам

Зібраний врожай моркви в руках. Фото: Freepik

Багато дачників-початківців вважають, що моркву не так вже і важко вирощувати, але якщо припуститися кількох помилок, то вона виросте несмачною. Дізнайтеся, чому коренеплоди виходять гіркими і короткими і як можна врятувати врожай на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Неправильний ґрунт

Запам’ятайте, що морква не любить рости в твердому, глинистому чи грудкуватому ґрунті. Якщо ви проігноруєте це, ви ризикуєте отримати коренеплоди, які почнуть гілкуватися і деформуватися. Щоб цього не сталося, садіть свій овоч тільки у легкий, пухкий і добре перекопаний піщаний ґрунт.

Готовий врожай моркви у ящику. Фото: Dexerto

Надлишок азоту

Якщо ви будете занадто часто удобрювати свою грядку з морквою гноєм або добривами, які містять азот, ви зіпсуєте врожай. У такому випадку кущі цього овоча віддадуть всі сили на бадилля, а не на плоди, як належить. Запам’ятайте, що азотом можна користуватися тільки на початку, після цього вже потрібно використовувати фосфор і калій.

Густа посадка

Коли ви сієте насіння моркви на городі занадто щільно, коренеплодам стає тісно, тому вони починають перекручуватися і рости в боки. Щоб виростити смачну і гарну моркву, обов’язково проріджуйте сходи, залишаючи між кущами, щонайменше, три-чотири сантиметра відстані.

Маленькі коренеплоди моркви в руках. Фото: Freepik

Поганий полив

Якщо ви поливатимете свою моркву рідко, але великою кількістю води, ви виростите гіркі та потріскані коренеплоди. Але моркві потрібна постійна волога, тому краще поливати її часто, але помірно. Особливо це важливо тоді, коли на кущах наливаються коренеплоди.

Поганий збір врожаю

Якщо ви не будете збирати врожай моркви занадто довго, вона виростає дерев’янистою, грубою і вже не такою солодкою. Щоб врятувати овоч, збирайте його врожай одразу після перших невеликих похолодань. У цей момент коренеплід насититься цукром, але не перезріє.

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