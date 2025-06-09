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Главная Дом Морковь вырастает короткой и горькой — почему и как спасти урожай

Морковь вырастает короткой и горькой — почему и как спасти урожай

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 16:54
Почему морковь вырастает горькой и короткой — как спасти урожай овоща, советы дачникам
Собранный урожай моркови в руках. Фото: Freepik

Многие начинающие дачники считают, что морковь не так уж и трудно выращивать, но если допустить несколько ошибок, то она вырастет невкусной. Узнайте, почему корнеплоды получаются горькими и короткими и как можно спасти урожай на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Неправильная почва

Запомните, что морковь не любит расти в твердой, глинистой или комковатой почве. Если вы проигнорируете это, вы рискуете получить корнеплоды, которые начнут ветвиться и деформироваться. Чтобы этого не произошло, сажайте свой овощ только в легкую, рыхлую и хорошо перекопанную песчаную почву.

Урожай моркови
Готовый урожай моркови в ящике. Фото: Dexerto

Избыток азота

Если вы будете слишком часто удобрять свою грядку с морковью навозом или удобрениями, которые содержат азот, вы испортите урожай. В таком случае кусты этого овоща отдадут все силы на ботву, а не на плоды, как положено. Запомните, что азотом можно пользоваться только в начале, после этого уже нужно использовать фосфор и калий.

Густая посадка

Когда вы сеете семена моркови на огороде слишком плотно, корнеплодам становится тесно, поэтому они начинают перекручиваться и расти в стороны. Чтобы вырастить вкусную и красивую морковь, обязательно прореживайте всходы, оставляя между кустами, как минимум, три-четыре сантиметра расстояния.

Морковь
Маленькие корнеплоды моркови в руках. Фото: Freepik

Плохой полив

Если вы будете поливать свою морковь редко, но большим количеством воды, вы вырастите горькие и потрескавшиеся корнеплоды. Но моркови нужна постоянная влага, поэтому лучше поливать ее часто, но умеренно. Особенно это важно тогда, когда на кустах наливаются корнеплоды.

Плохой сбор урожая

Если вы не будете собирать урожай моркови слишком долго, она вырастает деревянистой, грубой и уже не такой сладкой. Чтобы спасти овощ, собирайте его урожай сразу после первых небольших похолоданий. В этот момент корнеплод насытится сахаром, но не перезреет.

Напомним, мы писали о том, какие растения нельзя высаживать рядом с морковью на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, какой сорт моркови стоит посадить на своем огороде.

Также мы сообщали о том, как можно защитить морковь на огороде от морковной мухи.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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