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Головна Дім Будуть розміром з кулак — чим підживити часник з цибулею в червні

Будуть розміром з кулак — чим підживити часник з цибулею в червні

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Дата публікації: 18 червня 2025 19:30
Чим треба підживити часник із цибулею в червні 2025 — поради дачникам
Полив часнику і підживлення цибулі на городі. Фото: колаж Новини.LIVE
Ключові моменти Чим потрібно підживити часник і цибулю в червні 2025 року

У червні на часнику з цибулею активно росте зелена маса, а під землею формується врожай, тому в цей період важливо подбати про рослини. Досвідчені дачники розповіли, чем необхідно підгодувати ці культури в перший літній місяць, щоб вони дали гарний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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На початку літа цибулі з часником потрібен фосфор із калієм, які стимулюють формування великих і міцних рослин, покращують якість цибулин і пришвидшують дозрівання. У цей період ріпчаста цибулі з озимим часником особливо потребують цих елементів.

Досвідчені дачники пояснили, чим саме потрібно удобрити часник із цибулею в червні цього року.

Чеснок с луком
Дві цибулі та часник. Фото: Pixabay

Чим потрібно підживити часник і цибулю в червні 2025 року

Як і чим підживлювати часник у червні 

Якщо ви хочете, щоб у часника були великі головки, в червні обов’язково підживіть його відповідними добривами. Йдеться про сухі та рідкі добрива, які потрібно внести на початку літа. Якщо ви хочете використати сухі добрива, змішайте між собою:

  • Суперфосфат — 0,5 ложки
  • Хлористий калій — 0,5 ложки

Об’єднайте ці інгредієнти і в червні посипте приготовленою сумішшю грядки, де у вас росте часник.

Якщо йдеться про рідке добриво, тоді вам потрібно приготувати ефективну суміш з таких інгредієнтів, як:

  • Монофосфат калію — одна чайна ложка
  • Вода — десять літрів

Розчиніть монофосфат калію у воді та обробляйте свій часник на городі ввечері за допомогою пульверизатора.

Чеснок
Догляд рослин часнику на городі. Фото: Pinterest

Як і чим підживити цибулю в червні

Цибулі також у червні потрібні добрива із вмістом калію і фосфору, тому ідеальним варіантом буде приготування суміші. Для цього потрібно розмішати одну столову ложку добрива у відрі води. А якщо ви любите органічні засоби, тоді вам підійде деревний попіл, який зміцнює рослини і покращує врожайність.

Для приготування ефективної суміші вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Деревний попіл — одна літрова банка
  • Вода — десять літрів

Розведіть попіл у воді та полийте ним свою цибулю на городі в перший літній місяць.

Лук
Процес поливу цибулі на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити цибулю на городі від шкідників і хвороб. 

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно уникнути стрілкування на цибулі. 

Також ми повідомляли про те, чому не можна садити часник у деревну золу. 

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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