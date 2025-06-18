Чим треба підживити часник із цибулею в червні 2025 — поради дачникам

Будуть розміром з кулак — чим підживити часник з цибулею в червні
У червні на часнику з цибулею активно росте зелена маса, а під землею формується врожай, тому в цей період важливо подбати про рослини. Досвідчені дачники розповіли, чем необхідно підгодувати ці культури в перший літній місяць, щоб вони дали гарний врожай.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
На початку літа цибулі з часником потрібен фосфор із калієм, які стимулюють формування великих і міцних рослин, покращують якість цибулин і пришвидшують дозрівання. У цей період ріпчаста цибулі з озимим часником особливо потребують цих елементів.
Досвідчені дачники пояснили, чим саме потрібно удобрити часник із цибулею в червні цього року.
Чим потрібно підживити часник і цибулю в червні 2025 року
Як і чим підживлювати часник у червні
Якщо ви хочете, щоб у часника були великі головки, в червні обов’язково підживіть його відповідними добривами. Йдеться про сухі та рідкі добрива, які потрібно внести на початку літа. Якщо ви хочете використати сухі добрива, змішайте між собою:
- Суперфосфат — 0,5 ложки
- Хлористий калій — 0,5 ложки
Об’єднайте ці інгредієнти і в червні посипте приготовленою сумішшю грядки, де у вас росте часник.
Якщо йдеться про рідке добриво, тоді вам потрібно приготувати ефективну суміш з таких інгредієнтів, як:
- Монофосфат калію — одна чайна ложка
- Вода — десять літрів
Розчиніть монофосфат калію у воді та обробляйте свій часник на городі ввечері за допомогою пульверизатора.
Як і чим підживити цибулю в червні
Цибулі також у червні потрібні добрива із вмістом калію і фосфору, тому ідеальним варіантом буде приготування суміші. Для цього потрібно розмішати одну столову ложку добрива у відрі води. А якщо ви любите органічні засоби, тоді вам підійде деревний попіл, який зміцнює рослини і покращує врожайність.
Для приготування ефективної суміші вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Деревний попіл — одна літрова банка
- Вода — десять літрів
Розведіть попіл у воді та полийте ним свою цибулю на городі в перший літній місяць.
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