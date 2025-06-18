Чем надо подкормить чеснок с луком в июне 2025 — советы дачникам

Будут размером с кулак — чем подкормить чеснок с луком в июне
В июне на чесноке с луком активно растет зеленая масса, а под землей формируется урожай, поэтому в этот период важно позаботиться о растениях. Опытные дачники рассказали, чем необходимо подкормить эти культуры в первый летний месяц, чтобы они дали хороший урожай.
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В начале лета луку с чесноком нужен фосфор с калием, которые стимулируют формирование крупных и крепких растений, улучшают качество луковиц и ускоряют созревание. В этот период репчатый лук с озимым чесноком особенно нуждаются в этих элементах.
Опытные дачники объяснили, чем именно нужно удобрить чеснок с луком в июне этого года.
Чем нужно подкормить чеснок и лук в июне 2025 года
Как и чем подкармливать чеснок в июне
Если вы хотите, чтобы у чеснока были крупные головки, в июне обязательно подкормите его соответствующими удобрениями. Речь идет о сухих и жидких удобрениях, которые нужно внести в начале лета.
Если вы хотите использовать сухие удобрения, смешайте между собой:
- Суперфосфат — 0,5 ложки
- Хлористый калий — 0,5 ложки
Объедините эти ингредиенты и в июне посыпьте приготовленной смесью грядки, где у вас растет чеснок.
Если речь идет о жидком удобрении, тогда вам нужно приготовить эффективную смесь из таких ингредиентов, как:
- Монофосфат калия — одна чайная ложка
- Вода — десять литров
Растворите монофосфат калия в воде и обрабатывайте свой чеснок на огороде вечером с помощью пульверизатора.
Как и чем подкормить лук в июне
Луку также в июне нужны удобрения с содержанием калия и фосфора, поэтому идеальным вариантом будет приготовление смеси. Для этого нужно размешать одну столовую ложку удобрения в ведре воды. А если вы любите органические средства, тогда вам подойдет древесная зола, которая укрепляет растения и улучшает урожайность.
Для приготовления эффективной смеси вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Древесная зола — одна литровая банка
- Вода — десять литров
Разведите золу в воде и полейте ею свой лук на огороде в первый летний месяц.
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