Чем надо подкормить чеснок с луком в июне 2025 — советы дачникам

Полив чеснока и подкормка лука на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

В июне на чесноке с луком активно растет зеленая масса, а под землей формируется урожай, поэтому в этот период важно позаботиться о растениях. Опытные дачники рассказали, чем необходимо подкормить эти культуры в первый летний месяц, чтобы они дали хороший урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

В начале лета луку с чесноком нужен фосфор с калием, которые стимулируют формирование крупных и крепких растений, улучшают качество луковиц и ускоряют созревание. В этот период репчатый лук с озимым чесноком особенно нуждаются в этих элементах.

Опытные дачники объяснили, чем именно нужно удобрить чеснок с луком в июне этого года.

Два лука и чеснок. Фото: Pixabay

Чем нужно подкормить чеснок и лук в июне 2025 года

Как и чем подкармливать чеснок в июне

Если вы хотите, чтобы у чеснока были крупные головки, в июне обязательно подкормите его соответствующими удобрениями. Речь идет о сухих и жидких удобрениях, которые нужно внести в начале лета.

Если вы хотите использовать сухие удобрения, смешайте между собой:

Суперфосфат — 0,5 ложки

Хлористый калий — 0,5 ложки

Объедините эти ингредиенты и в июне посыпьте приготовленной смесью грядки, где у вас растет чеснок.

Если речь идет о жидком удобрении, тогда вам нужно приготовить эффективную смесь из таких ингредиентов, как:

Монофосфат калия — одна чайная ложка

Вода — десять литров

Растворите монофосфат калия в воде и обрабатывайте свой чеснок на огороде вечером с помощью пульверизатора.

Уход за растениями чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Как и чем подкормить лук в июне

Луку также в июне нужны удобрения с содержанием калия и фосфора, поэтому идеальным вариантом будет приготовление смеси. Для этого нужно размешать одну столовую ложку удобрения в ведре воды. А если вы любите органические средства, тогда вам подойдет древесная зола, которая укрепляет растения и улучшает урожайность.

Для приготовления эффективной смеси вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Древесная зола — одна литровая банка

Вода — десять литров

Разведите золу в воде и полейте ею свой лук на огороде в первый летний месяц.

Процесс полива лука на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно защитить лук на огороде от вредителей и болезней.

Ранее мы рассказывали о том, как можно эффективно избежать стрелкования на луке.

Также мы сообщали о том, почему нельзя сажать чеснок в древесную золу.