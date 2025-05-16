Як можна захистити цибулю на городі від шкідників і хвороб — поради дачникам

Людина з врожаєм цибулі в руках. Фото: Freepik

Щоб виростити гарний врожай цибулі на городі, її необхідно поливати, підживлювати і захищати від шкідників із захворюваннями. Досвідчені дачники розповіли, як можна вберегти цей популярний овоч від захворювань, щоб врятувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Справжні господині дуже часто додають цибулю до різних страв, адже вона гарно розбавляє інгредієнти і додає смаку. Та для гарного врожаю варто не лише поливати, а й підживлювати цей овоч, щоб захистити його від різних паразитів, комах і гризунів, а також захворювань.

Посаджена цибуля на городі. Фото: Pinterest

Як вберегти цибулю від захворювань і шкідників

Дачники з досвідом кажуть, що для якісного врожаю цибулі її варто удобрити, і зробити це можна звичайним деревом з лісу. Йдеться про гілки сосни, до складу яких входять фітонциди і антисептики. Ці компоненти захищають рослини від різних шкідників і захворювань, а також змушують їх краще і швидше рости.

Шишка на гілці соснового дерева. Фото: Pixabay

Як приготувати настій соснових гілок

Щоб приготувати ефективний розчин з гілок сосни, спочатку потрібно назбирати їх у лісі, але вони повинні бути свіжими і молодими. Вдома дуже дрібно поріжте їх, покладіть у відро і залийте гарячою водою у пропорції один до п’яти — один кілограм гілок на п’ять літрів води.

Готовий настій залиште настоюватися на 24 години, але обов’язково там, де буде тепло. Потім процідіть приготовлений розчин, щоб прибрати з нього всі тверді частинки. Цією сумішшю можна як поливати, так і обприскувати цибулю на городі. Це буде найкращою профілактикою від захворювань і шкідників.

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