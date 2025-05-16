Как можно защитить лук на огороде от вредителей и болезней — советы дачникам

Человек с урожаем лука в руках. Фото: Freepik

Чтобы вырастить хороший урожай лука на огороде, его необходимо поливать, подкармливать и защищать от вредителей с заболеваниями. Опытные дачники рассказали, как можно уберечь этот популярный овощ от заболеваний, чтобы спасти урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Настоящие хозяйки очень часто добавляют лук в различные блюда, ведь он хорошо разбавляет ингредиенты и добавляет вкуса. Но для хорошего урожая стоит не только поливать, но и подпитывать этот овощ, чтобы защитить его от различных паразитов, насекомых и грызунов, а также заболеваний.

Посаженный лук на огороде. Фото: Pinterest

Как уберечь лук от заболеваний и вредителей

Дачники с опытом говорят, что для качественного урожая лука его стоит удобрить, и сделать это можно обычным деревом из леса. Речь идет о ветках сосны, в состав которых входят фитонциды и антисептики. Эти компоненты защищают растения от различных вредителей и заболеваний, а также заставляют их лучше и быстрее расти.

Шишка на ветке соснового дерева. Фото: Pixabay

Как приготовить настой сосновых веток

Чтобы приготовить эффективный раствор из веток сосны, сначала нужно насобирать их в лесу, но они должны быть свежими и молодыми. Дома очень мелко порежьте их, положите в ведро и залейте горячей водой в пропорции один к пяти — один килограмм веток на пять литров воды.

Готовый настой оставьте настаиваться на 24 часа, но обязательно там, где будет тепло. Затем процедите приготовленный раствор, чтобы убрать из него все твердые частицы. Этой смесью можно как поливать, так и опрыскивать лук на огороде. Это будет самой лучшей профилактикой от заболеваний и вредителей.

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