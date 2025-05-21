Що посадити біля цибулі у травні 2025 року — список рослин, які подарують щедрий врожай

Врожай цибулі в руці. Фото: shutterstock.com

Цибуля — незамінна культура на кожному городі. Але чи знали ви, що правильне сусідство з іншими рослинами здатне значно покращити її ріст, смак і врожайність? Якщо посадити поруч із цибулею вдалі культури, вони не лише підтримають одна одну, а й захистять від шкідників і хвороб. У травні 2025 року саме час обрати ідеальних "сусідів" для цибулі, щоб зібрати щедрий і здоровий врожай.

З ким цибуля "дружить" на грядці, читайте далі у статті.

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Рослини, які ростуть поруч на одній грядці, взаємодіють між собою: через кореневу систему, мікрофлору ґрунту, рівень вологи й навіть спільних або різних шкідників.

Вдале поєднання культур може:

підвищити врожайність;

поліпшити смакові якості цибулі;

зменшити ризик захворювань;

захистити рослини від шкідників природним шляхом;

оптимізувати використання поживних речовин у ґрунті.

Городник поливає цибулю на грядках. Фото: shutterstock.com

Що посадити біля цибулі — список найкращих рослин

Морква. Цибуля відлякує морквяну муху, а морква — цибулеву. Разом ці культури створюють природний захист одна для одної, не пригнічуючи ріст сусіда. Буряк. Добрий сусід, оскільки має іншу кореневу систему й не конкурує з цибулею за ресурси. Ґрунт після буряка стає родючішим, що також позитивно впливає на цибулю. Полуниця та суниця. Ягідні культури потребують захисту від шкідників, і цибуля з цим чудово справляється. До того ж вона не затінює ягідники, що сприяє гарному плодоношенню. Редис. Швидко достигає, не заважає росту цибулі, а також допомагає у боротьбі з кліщами та попелицею. Прекрасний варіант для змішаних посадок. Кріп, салат, шпинат. Зелені культури не вступають у конфлікт із цибулею, добре ростуть поряд і створюють легке затінення, що запобігає пересиханню ґрунту. Огірки. Попри любов до вологи, огірки добре сусідять із цибулею. Їхнє сусідство з цибулею дозволяє зменшити ризик грибкових хвороб, адже цибуля стримує розвиток деяких бактерій і грибків. Чебрець і ромашка. Ці ароматні трави не лише додають краси вашій грядці, а й створюють несприятливе середовище для шкідників. До того ж вони можуть покращити смак цибулі та інших культур.

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