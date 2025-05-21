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Посадіть це біля цибулі — виросте великою, соковитою та смачною

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Дата публікації: 21 травня 2025 07:32
Що посадити біля цибулі у травні 2025 року — список рослин, які подарують щедрий врожай
Врожай цибулі в руці. Фото: shutterstock.com

Цибуля — незамінна культура на кожному городі. Але чи знали ви, що правильне сусідство з іншими рослинами здатне значно покращити її ріст, смак і врожайність? Якщо посадити поруч із цибулею вдалі культури, вони не лише підтримають одна одну, а й захистять від шкідників і хвороб. У травні 2025 року саме час обрати ідеальних "сусідів" для цибулі, щоб зібрати щедрий і здоровий врожай.

З ким цибуля "дружить" на грядці, читайте далі у статті. 

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Чому важливо обирати правильних сусідів для цибулі

Рослини, які ростуть поруч на одній грядці, взаємодіють між собою: через кореневу систему, мікрофлору ґрунту, рівень вологи й навіть спільних або різних шкідників.

Вдале поєднання культур може:

  • підвищити врожайність;
  • поліпшити смакові якості цибулі;
  • зменшити ризик захворювань;
  • захистити рослини від шкідників природним шляхом;
  • оптимізувати використання поживних речовин у ґрунті.

 

Що посадити біля цибулі — список найкращих рослин
Городник поливає цибулю на грядках. Фото: shutterstock.com

Що посадити біля цибулі — список найкращих рослин

  1. Морква. Цибуля відлякує морквяну муху, а морква — цибулеву. Разом ці культури створюють природний захист одна для одної, не пригнічуючи ріст сусіда.
  2. Буряк. Добрий сусід, оскільки має іншу кореневу систему й не конкурує з цибулею за ресурси. Ґрунт після буряка стає родючішим, що також позитивно впливає на цибулю.
  3. Полуниця та суниця. Ягідні культури потребують захисту від шкідників, і цибуля з цим чудово справляється. До того ж вона не затінює ягідники, що сприяє гарному плодоношенню.
  4. Редис. Швидко достигає, не заважає росту цибулі, а також допомагає у боротьбі з кліщами та попелицею. Прекрасний варіант для змішаних посадок.
  5. Кріп, салат, шпинат. Зелені культури не вступають у конфлікт із цибулею, добре ростуть поряд і створюють легке затінення, що запобігає пересиханню ґрунту.
  6. Огірки. Попри любов до вологи, огірки добре сусідять із цибулею. Їхнє сусідство з цибулею дозволяє зменшити ризик грибкових хвороб, адже цибуля стримує розвиток деяких бактерій і грибків.
  7. Чебрець і ромашка. Ці ароматні трави не лише додають краси вашій грядці, а й створюють несприятливе середовище для шкідників. До того ж вони можуть покращити смак цибулі та інших культур.

Раніше ми писали, як захистити цибулю на городі від хвороб і шкідників.

Нагадаємо, ми розповідали, чим підживити часник у травні, щоб зібрати великий врожай. 

Також пропонуємо дізнатися, коли сіяти гарбуз у відкритий ґрунт у 2025 році, як правильно вибрати місце для посадки.

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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