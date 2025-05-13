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Як виростити великий часник — чим його підживити у травні 2025

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Дата публікації: 13 травня 2025 19:30
Чим підживити часник у травні 2025, щоб головки виросли великими — поради дачникам
Людина, яка тримає врожай часника. Фото: Real Homes

Кожен дачник із досвідом знає, що навесні в часника активно формується листя і закладається майбутня головка, тому в цей момент йому особливо потрібна увага. Дізнайтеся, що необхідно зробити з цією культурою в травні, щоб зібрати великі головки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Аміачна селітра — перше підживлення

Навесні зазвичай дачники підживлюють часник аміачною селітрою, але не в чистому вигляді, а у вигляді розчину. Для його приготування потрібно змішати між собою такі інгредієнти, як:

  • Аміачна селітра — 15 грамів
  • Вода — одне відро

Розчиніть селітру у воді та полийте рослини часника під корінь після того, як на ньому з’явиться третій справжній листок. Причому, на один квадратний метр йде близько двох-трьох літрів такого розчину.

Чеснок
Головки часнику на городі. Фото: Freepik

Деревна зола — для великих і щільних голівок 

До складу деревної золи входить багато фосфору, калію та інших корисних елементів, які не тільки живлять часник, а й покращують структуру ґрунта. Для приготування розчину візьміть такі інгредієнти, як:

  • Деревна зола — одна склянка
  • Вода — одне відро

Розмішайте золу у воді та полийте приготовленим розчином часник під самий корінь.

Лушпиння цибуля — для пожовклого листя

Якщо ви побачили пожовкле листя на часнику, вам допоможе настій цибулиння. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Сухе лушпиння цибулі — одна жменя
  • Окріп — два літра
  • Вода — дві частини

Залийте лушпиння окропом і залиште настоюватися на 24 години, після чого розведіть водою у пропорції один до двох і внесіть це під корінь часника.

Растения чеснока
Догляд рослин часнику на городі. Фото: Pinterest

Нашатирний спирт — для зміцнення і стимулювання розвитку

Якщо ви хочете зміцнити озимий часник і стимулювати його розвиток, вам потрібно приготувати розчин з таких інгредієнтів, як:

  • Аміак — дві столові ложки
  • Вода — одне відро

Додайте аміак у воду та одразу полийте цією сумішшю рослини часника під корінь. Це допоможе не лише підживити культуру азотом, а й захистити її від шкідників.

Сухі дріжджі — для покращення росту коріння і зеленої маси

Щоб змусити коріння і зелену масу на часнику краще рости, можна підживити його звичайними дріжджами. Для цього візьміть такі інгредієнти, як:

  • Сухі дріжджі — десять грамів
  • Цукор — одна столова ложка
  • Тепла вода

Розчиніть дріжджі у воді, додайте цукор і залиште готовий розчин настоятися на три години, після чого полийте часник під корінь. 

Нагадаємо, ми писали про те, що можна зробити з часником, який проріс. 

Раніше ми розповідали про те, що не можна садити поруч із часником на городі. 

Також ми повідомляли про те, які сорти часнику варто посадити на городі.

рослини культура весна поради город часник
Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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