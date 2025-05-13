Чим підживити часник у травні 2025, щоб головки виросли великими — поради дачникам

Як виростити великий часник — чим його підживити у травні 2025
Кожен дачник із досвідом знає, що навесні в часника активно формується листя і закладається майбутня головка, тому в цей момент йому особливо потрібна увага. Дізнайтеся, що необхідно зробити з цією культурою в травні, щоб зібрати великі головки.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Чим варто підживити часник на городі в травні 2025 року
Аміачна селітра — перше підживлення
Навесні зазвичай дачники підживлюють часник аміачною селітрою, але не в чистому вигляді, а у вигляді розчину. Для його приготування потрібно змішати між собою такі інгредієнти, як:
- Аміачна селітра — 15 грамів
- Вода — одне відро
Розчиніть селітру у воді та полийте рослини часника під корінь після того, як на ньому з’явиться третій справжній листок. Причому, на один квадратний метр йде близько двох-трьох літрів такого розчину.
Деревна зола — для великих і щільних голівок
До складу деревної золи входить багато фосфору, калію та інших корисних елементів, які не тільки живлять часник, а й покращують структуру ґрунта. Для приготування розчину візьміть такі інгредієнти, як:
- Деревна зола — одна склянка
- Вода — одне відро
Розмішайте золу у воді та полийте приготовленим розчином часник під самий корінь.
Лушпиння цибуля — для пожовклого листя
Якщо ви побачили пожовкле листя на часнику, вам допоможе настій цибулиння. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Сухе лушпиння цибулі — одна жменя
- Окріп — два літра
- Вода — дві частини
Залийте лушпиння окропом і залиште настоюватися на 24 години, після чого розведіть водою у пропорції один до двох і внесіть це під корінь часника.
Нашатирний спирт — для зміцнення і стимулювання розвитку
Якщо ви хочете зміцнити озимий часник і стимулювати його розвиток, вам потрібно приготувати розчин з таких інгредієнтів, як:
- Аміак — дві столові ложки
- Вода — одне відро
Додайте аміак у воду та одразу полийте цією сумішшю рослини часника під корінь. Це допоможе не лише підживити культуру азотом, а й захистити її від шкідників.
Сухі дріжджі — для покращення росту коріння і зеленої маси
Щоб змусити коріння і зелену масу на часнику краще рости, можна підживити його звичайними дріжджами. Для цього візьміть такі інгредієнти, як:
- Сухі дріжджі — десять грамів
- Цукор — одна столова ложка
- Тепла вода
Розчиніть дріжджі у воді, додайте цукор і залиште готовий розчин настоятися на три години, після чого полийте часник під корінь.
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