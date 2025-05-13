Чем подкормить чеснок в мае 2025, чтобы головки выросли крупными — советы дачникам

Человек, который держит урожай чеснока. Фото: Real Homes

Каждый дачник с опытом знает, что весной у чеснока активно формируются листья и закладывается будущая головка, поэтому в этот момент ему особенно нужно внимание. Узнайте, что необходимо сделать с этой культурой в мае, чтобы собрать крупные головки.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Аммиачная селитра — первая подкормка

Весной обычно дачники подкармливают чеснок аммиачной селитрой, но не в чистом виде, а в виде раствора. Для его приготовления нужно смешать между собой такие ингредиенты, как:

Аммиачная селитра — 15 грамм

Вода — одно ведро

Растворите селитру в воде и полейте растения чеснока под корень после того, как на нем появится третий настоящий листок. Причем, на один квадратный метр уходит около двух-трех литров такого раствора.

Головки чеснока на огороде. Фото: Freepik

Древесная зола — для крупных и плотных головок

В состав древесной золы входит много фосфора, калия и других полезных элементов, которые не только питают чеснок, но и улучшают структуру почвы. Для приготовления раствора возьмите такие ингредиенты, как:

Древесная зола — один стакан

Вода — одно ведро

Размешайте золу в воде и полейте приготовленным раствором чеснок под самый корень.

Шелуха лука — для пожелтевших листьев

Если вы увидели пожелтевшие листья на чесноке, вам поможет настой луковой шелухи. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Сухая луковая шелуха — одна горсть

Кипяток — два литра

Вода — две части

Залейте шелуху кипятком и оставьте настаиваться на 24 часа, после чего разведите водой в пропорции один к двум и внесите это под корень чеснока.

Уход за растениями чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Нашатырный спирт — для укрепления и стимулирования развития

Если вы хотите укрепить озимый чеснок и стимулировать его развитие, вам нужно приготовить раствор из таких ингредиентов, как:

Аммиак — две столовые ложки

Вода — одно ведро

Добавьте аммиак в воду и сразу полейте этой смесью растения чеснока под корень. Это поможет не только подкормить культуру азотом, но и защитить ее от вредителей.

Сухие дрожжи — для улучшения роста корней и зеленой массы

Чтобы заставить корни и зеленую массу на чесноке лучше расти, можно подкормить его обычными дрожжами. Для этого возьмите такие ингредиенты, как:

Сухие дрожжи — десять грамм

Сахар — одна столовая ложка

Теплая вода

Растворите дрожжи в воде, добавьте сахар и оставьте готовый раствор настояться на три часа, после чего полейте чеснок под корень.

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