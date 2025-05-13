Чем подкормить чеснок в мае 2025, чтобы головки выросли крупными — советы дачникам

Как вырастить крупный чеснок — чем его подкормить в мае 2025
Каждый дачник с опытом знает, что весной у чеснока активно формируются листья и закладывается будущая головка, поэтому в этот момент ему особенно нужно внимание. Узнайте, что необходимо сделать с этой культурой в мае, чтобы собрать крупные головки.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Чем стоит подкормить чеснок на огороде в мае 2025 года
Аммиачная селитра — первая подкормка
Весной обычно дачники подкармливают чеснок аммиачной селитрой, но не в чистом виде, а в виде раствора. Для его приготовления нужно смешать между собой такие ингредиенты, как:
- Аммиачная селитра — 15 грамм
- Вода — одно ведро
Растворите селитру в воде и полейте растения чеснока под корень после того, как на нем появится третий настоящий листок. Причем, на один квадратный метр уходит около двух-трех литров такого раствора.
Древесная зола — для крупных и плотных головок
В состав древесной золы входит много фосфора, калия и других полезных элементов, которые не только питают чеснок, но и улучшают структуру почвы. Для приготовления раствора возьмите такие ингредиенты, как:
- Древесная зола — один стакан
- Вода — одно ведро
Размешайте золу в воде и полейте приготовленным раствором чеснок под самый корень.
Шелуха лука — для пожелтевших листьев
Если вы увидели пожелтевшие листья на чесноке, вам поможет настой луковой шелухи. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Сухая луковая шелуха — одна горсть
- Кипяток — два литра
- Вода — две части
Залейте шелуху кипятком и оставьте настаиваться на 24 часа, после чего разведите водой в пропорции один к двум и внесите это под корень чеснока.
Нашатырный спирт — для укрепления и стимулирования развития
Если вы хотите укрепить озимый чеснок и стимулировать его развитие, вам нужно приготовить раствор из таких ингредиентов, как:
- Аммиак — две столовые ложки
- Вода — одно ведро
Добавьте аммиак в воду и сразу полейте этой смесью растения чеснока под корень. Это поможет не только подкормить культуру азотом, но и защитить ее от вредителей.
Сухие дрожжи — для улучшения роста корней и зеленой массы
Чтобы заставить корни и зеленую массу на чесноке лучше расти, можно подкормить его обычными дрожжами. Для этого возьмите такие ингредиенты, как:
- Сухие дрожжи — десять грамм
- Сахар — одна столовая ложка
- Теплая вода
Растворите дрожжи в воде, добавьте сахар и оставьте готовый раствор настояться на три часа, после чего полейте чеснок под корень.
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