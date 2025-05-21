Что посадить возле лука в мае 2025 года — список растений, которые подарят щедрый урожай

Урожай лука в руке. Фото: shutterstock.com

Лук — незаменимая культура на каждом огороде. Но знали ли вы, что правильное соседство с другими растениями способно значительно улучшить его рост, вкус и урожайность? Если посадить рядом с луком удачные культуры, они не только поддержат друг друга, но и защитят от вредителей и болезней. В мае 2025 года самое время выбрать идеальных "соседей" для лука, чтобы собрать щедрый и здоровый урожай.

С кем лук "дружит" на грядке, читайте далее в статье.

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Растения, которые растут рядом на одной грядке, взаимодействуют между собой: через корневую систему, микрофлору почвы, уровень влаги и даже общих или разных вредителей.

Удачное сочетание культур может:

повысить урожайность;

улучшить вкусовые качества лука;

уменьшить риск заболеваний;

защитить растения от вредителей естественным путем;

оптимизировать использование питательных веществ в почве.

Огородник поливает лук на грядках. Фото: shutterstock.com

Что посадить возле лука — список лучших растений

Морковь. Лук отпугивает морковную муху, а морковь — луковую. Вместе эти культуры создают естественную защиту друг для друга, не подавляя рост соседа. Свекла. Хороший сосед, поскольку имеет другую корневую систему и не конкурирует с луком за ресурсы. Почва после свеклы становится более плодородной, что также положительно влияет на лук. Клубника и земляника. Ягодные культуры нуждаются в защите от вредителей, и лук с этим прекрасно справляется. К тому же, он не затеняет ягодники, что способствует хорошему плодоношению. Редис. Быстро созревает, не мешает росту лука, а также помогает в борьбе с клещами и тлей. Прекрасный вариант для смешанных посадок. Укроп, салат, шпинат. Зеленые культуры не вступают в конфликт с луком, хорошо растут рядом и создают легкое затенение, что предотвращает пересыхание почвы. Огурцы. Несмотря на любовь к влаге, хорошо соседствуют с луком. Их соседство с луком позволяет снизить риск грибковых болезней, ведь лук сдерживает развитие некоторых бактерий и грибков. Чабрец и ромашка. Эти ароматные травы не только добавляют красоты вашей грядке, но и создают неблагоприятную среду для вредителей. К тому же они могут улучшить вкус лука и других культур.

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