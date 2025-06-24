Що можна повторно посадити на городі в червні 2025 — список рослин, поради дачникам

Дачник, який садить розсаду на городі. Фото: Pinterest

Багато дачників вважають, що в червні вже запізно щось садити на городі, але є рослини, які точно дадуть врожай, якщо їх посіяти на початку літа. Дізнайтеся, які культури можна повторно посадити на городній ділянці в червні та що варто знати про їхнє вирощування.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Салат

Цю рослину можна повторно посадити на городі навіть всередині літа, адже вона точно зійде і дасть гарний врожай. Це можуть бути листові та качанні салати, а також рукола, які дозрівають за 25-35 днів з моменту посадки.

Дачники кажуть, що ці рослини можна садити кожні десять або 14 днів, але у волозі та півтіні.

Кілька сортів салату на городі. Фото: Jardiner Malin

Морква

Дачники з досвідом кажуть, що в червні можна також спокійно посадити моркву, особливо пізні сорти цього овоча. Їх варто висівати там, де у вас до цього росла капуста, кабачки і цибуля. Пізні сорти моркви встигнуть дати врожай до вересня чи жовтня.

Тому посадивши моркву в червні, ви можете зібрати перший врожай вже на початку чи всередині осені.

Вирощування моркви на городі. Фото: Pinterest

Зелень

Досвідчені дачники також рекомендують посіяти на городі в червні 2025 року кілька видів зелені. Справа в тому, що зелень доволі швидко сходить і легко росте. А ще представники зелені без зайвих проблем потішать ваше око свіжим врожаєм.

Йдеться про такі види зелені, як:

Кріп

Петрушка

Шпинат

Кріп, петрушка і шпинат на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Квасоля

У червні також можна сміливо садити квасолю, але це має бути, насамперед, кущова або навіть спаржа. Зробивши це на початку літа, ви можете зібрати перший врожай квасолі вже за 50-70 днів. Справа в тому, що квасоля любить теплі умови, тому червень вважається найсприятливішим для її посадки на городі.

Загалом представника бобових можна сміливо сіяти як у червні, так і у липні та навіть серпні.

Врожай квасолі на городі. Фото: Pinterest

Помідори, баклажани і перець

Ви будете здивовані, але у червні можна навіть садити томати, баклажани і перець. Якщо ви до цього виростили розсаду, то сміливо її садіть вже зараз на городі, щоб отримати перший врожай цих овочів вже у серпні чи вересні.

Помідори, баклажани і перець на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

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