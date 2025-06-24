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Головна Дім ТОП-5 рослин, які можна повторно садити на дачі в червні 2025

ТОП-5 рослин, які можна повторно садити на дачі в червні 2025

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Дата публікації: 24 червня 2025 16:54
Що можна повторно посадити на городі в червні 2025 — список рослин, поради дачникам
Дачник, який садить розсаду на городі. Фото: Pinterest
Ключові моменти Які культури можна повторно посадити у червні

Багато дачників вважають, що в червні вже запізно щось садити на городі, але є рослини, які точно дадуть врожай, якщо їх посіяти на початку літа. Дізнайтеся, які культури можна повторно посадити на городній ділянці в червні та що варто знати про їхнє вирощування.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Які культури можна повторно посадити у червні

Салат

Цю рослину можна повторно посадити на городі навіть всередині літа, адже вона точно зійде і дасть гарний врожай. Це можуть бути листові та качанні салати, а також рукола, які дозрівають за 25-35 днів з моменту посадки. 

Дачники кажуть, що ці рослини можна садити кожні десять або 14 днів, але у волозі та півтіні.

Салат
Кілька сортів салату на городі. Фото: Jardiner Malin

Морква

Дачники з досвідом кажуть, що в червні можна також спокійно посадити моркву, особливо пізні сорти цього овоча. Їх варто висівати там, де у вас до цього росла капуста, кабачки і цибуля. Пізні сорти моркви встигнуть дати врожай до вересня чи жовтня.

Тому посадивши моркву в червні, ви можете зібрати перший врожай вже на початку чи всередині осені.

Морковь
Вирощування моркви на городі. Фото: Pinterest

Зелень

Досвідчені дачники також рекомендують посіяти на городі в червні 2025 року кілька видів зелені. Справа в тому, що зелень доволі швидко сходить і легко росте. А ще представники зелені без зайвих проблем потішать ваше око свіжим врожаєм.

Йдеться про такі види зелені, як:

  • Кріп
  • Петрушка
  • Шпинат
Коллаж
Кріп, петрушка і шпинат на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Квасоля

У червні також можна сміливо садити квасолю, але це має бути, насамперед, кущова або навіть спаржа. Зробивши це на початку літа, ви можете зібрати перший врожай квасолі вже за 50-70 днів. Справа в тому, що квасоля любить теплі умови, тому червень вважається найсприятливішим для її посадки на городі.

Загалом представника бобових можна сміливо сіяти як у червні, так і у липні та навіть серпні.

Фасоль
Врожай квасолі на городі. Фото: Pinterest

Помідори, баклажани і перець

Ви будете здивовані, але у червні можна навіть садити томати, баклажани і перець. Якщо ви до цього виростили розсаду, то сміливо її садіть вже зараз на городі, щоб отримати перший врожай цих овочів вже у серпні чи вересні.

Коллаж
Помідори, баклажани і перець на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, біля яких рослин на городі не можна розпушувати ґрунт.

Раніше ми розповідали про те, які овочі на городі не можна поливати холодною водою.

Також ми повідомляли про те, яким добривом можна підживлювати всі овочі на городі.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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