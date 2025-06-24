Что можно повторно посадить на огороде в июне 2025 — список растений, советы дачникам

Дачник, который сажает рассаду на огороде. Фото: Pinterest

Многие дачники считают, что в июне уже поздно что-то сажать на огороде, но есть растения, которые точно дадут урожай, если их посеять в начале лета. Узнайте, какие культуры можно повторно посадить на огородном участке в июне и что стоит знать об их выращивании.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Какие культуры можно повторно посадить в июне

Салат

Это растение можно повторно посадить на огороде даже в середине лета, ведь оно точно взойдет и даст хороший урожай. Это могут быть листовые и кочанные салаты, а также руккола, которые созревают за 25-35 дней с момента посадки.

Дачники говорят, что эти растения можно сажать каждые десять или 14 дней, но во влаге и полутени.

Несколько сортов салата на огороде. Фото: Jardiner Malin

Морковь

Дачники с опытом говорят, что в июне можно также спокойно посадить морковь, особенно поздние сорта этого овоща. Их стоит высевать там, где у вас до этого росла капуста, кабачки и лук. Поздние сорта моркови успеют дать урожай до сентября или октября.

Поэтому посадив морковь в июне, вы можете собрать первый урожай уже в начале или в середине осени.

Выращивание моркови на огороде. Фото: Pinterest

Зелень

Опытные дачники также рекомендуют посеять на огороде в июне 2025 года несколько видов зелени. Дело в том, что зелень довольно быстро всходит и легко растет. А еще представители зелени без лишних проблем порадуют ваш глаз свежим урожаем.

Речь идет о таких видах зелени, как:

Укроп

Петрушка

Шпинат

Укроп, петрушка и шпинат на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Фасоль

В июне также можно смело сажать фасоль, но это должна быть, прежде всего, кустовая или даже спаржа. Сделав это в начале лета, вы можете собрать первый урожай фасоли уже через 50-70 дней. Дело в том, что фасоль любит теплые условия, поэтому июнь считается самым благоприятным для ее посадки на огороде.

В целом представителя бобовых можно смело сеять как в июне, так и в июле и даже августе.

Урожай фасоли на огороде. Фото: Pinterest

Помидоры, баклажаны и перец

Вы будете удивлены, но в июне можно даже сажать томаты, баклажаны и перец. Если вы до этого вырастили рассаду, то смело ее сажайте уже сейчас на огороде, чтобы получить первый урожай этих овощей уже в августе или сентябре.

Помидоры, баклажаны и перец на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

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