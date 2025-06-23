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Головна Дім Закопайте це зараз під кущами смородини для кращого врожаю

Закопайте це зараз під кущами смородини для кращого врожаю

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Дата публікації: 23 червня 2025 22:33
Що треба закопати під кущами смородини, щоб покращити її врожай — поради дачникам
Стиглі ягоди смородини в руках. Фото: Liebherr
Ключові моменти Що варто закопати під кущами смородини

Сьогодні напевно в кожного дачника на городі ростуть кущі смородини, але далеко не у всіх вона виходить великою і смачною. Щоб це виправити, дізнайтеся, що обов’язково потрібно закопати під цими ягідними чагарниками.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо ви вирощуєте смородину, але у вас ніяк не виходить отримати великі, смачні та солодкі ягоди, просто зробіть одну річ. Йдеться про те, щоб закопати під кущами цієї сезонної ягоди певні рослини і навіть речі, які можуть покращити ваш врожай.

Дізнайтеся, що в обов’язковому порядку потрібно закопати під смородиновими чагарниками.

Смородина
Врожай на кущі смородини. Фото: Decorexpro

Що варто закопати під кущами смородини

Лушпиння від картоплі

Досвідчені дачники рекомендують закопати під кущами цієї літньої ягоди лушпиння від картоплі, адже до її складу входить фтор, який зміцнює і покращує розвиток коріння смородини. Сама ж шкірка містить важливі елементи, які роблять ягоди на кущах більш солодкими і соковитими.

Картошка
Процес очищення картоплі на столі. Фото: Freepik

Чорнобривці

Ці маленькі, здавалося б, квіти здатні покращити врожай смородинових кущів, тому їх дачники також радять закопати під чагарниками. Але робити це потрібно з тими квітами, які вже відцвіли. Наступного сезону чорнобривці перегниють і наситять землю корисними мікроелементами. А ще вони можуть захистити смородину від нематод.

Бархатцы
Квітки чорнобривців на клумбі. Фото: Pixabay

Іржаві цвяхи

Ви будете здивовані, але звичайні старі цвяхи з іржею здатні допомогти смородиновим кущам гарно вродити. Виявляється, іржаві цвяхи вважаються справжнім джерелом заліза для культур. Посадивши їх під кущами смородини, ви можете захистити її від хлорозу.

Гвозди
 Багато іржавих цвяхів на поверхні. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити смородинові кущі від осипання ягід. 

Раніше ми розповідали про те, як можна врятувати смородинові кущі від попелиці. 

Також ми повідомляли про те, що не можна садити біля смородини на городі.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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