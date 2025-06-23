Що треба закопати під кущами смородини, щоб покращити її врожай — поради дачникам

Закопайте це зараз під кущами смородини для кращого врожаю
Сьогодні напевно в кожного дачника на городі ростуть кущі смородини, але далеко не у всіх вона виходить великою і смачною. Щоб це виправити, дізнайтеся, що обов’язково потрібно закопати під цими ягідними чагарниками.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Якщо ви вирощуєте смородину, але у вас ніяк не виходить отримати великі, смачні та солодкі ягоди, просто зробіть одну річ. Йдеться про те, щоб закопати під кущами цієї сезонної ягоди певні рослини і навіть речі, які можуть покращити ваш врожай.
Дізнайтеся, що в обов’язковому порядку потрібно закопати під смородиновими чагарниками.
Що варто закопати під кущами смородини
Лушпиння від картоплі
Досвідчені дачники рекомендують закопати під кущами цієї літньої ягоди лушпиння від картоплі, адже до її складу входить фтор, який зміцнює і покращує розвиток коріння смородини. Сама ж шкірка містить важливі елементи, які роблять ягоди на кущах більш солодкими і соковитими.
Чорнобривці
Ці маленькі, здавалося б, квіти здатні покращити врожай смородинових кущів, тому їх дачники також радять закопати під чагарниками. Але робити це потрібно з тими квітами, які вже відцвіли. Наступного сезону чорнобривці перегниють і наситять землю корисними мікроелементами. А ще вони можуть захистити смородину від нематод.
Іржаві цвяхи
Ви будете здивовані, але звичайні старі цвяхи з іржею здатні допомогти смородиновим кущам гарно вродити. Виявляється, іржаві цвяхи вважаються справжнім джерелом заліза для культур. Посадивши їх під кущами смородини, ви можете захистити її від хлорозу.
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