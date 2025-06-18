Що робити, якщо осипаються ягоди на смородині — три прості поради

Як вберегти смородину від осипання ягід — три прості поради
Смородина щедро цвіла, з'явилися зелені ягоди і ось ви вже готуєтеся збирати смачний врожай, але раптом помічаєте, що ягоди почали осипатися ще до повного дозрівання. Така проблема знайома багатьом садівникам.
У чому причина та як не залишитися без урожаю, читайте далі у статті.
Три прості поради, які допоможуть врятувати смородину від осипання
1. Нестача вологи
Якщо літні дні видалися спекотними, а поливу не було кілька днів поспіль, смородина може почати скидати ягоди, щоб зберегти життя куща. Це захисна реакція рослини на зневоднення. Особливо ризикують дачники, які рідко бувають на ділянці — варто не полити кущі вчасно, і частина врожаю буде втрачена.
Що робити:
- поливати смородину регулярно, особливо в спеку, ідеальне рішення — крапельне зрошення або хоча б звичайна система поливу з лійкою чи шлангом;
- якщо земля під кущем пересохла на глибину більше 8-10 см — це тривожний сигнал;
- додатково мульчуйте ґрунт соломою, скошеною травою або компостом, щоб зберегти вологу довше.
2. Борошниста роса
Якщо на листках смородини з'явився білий наліт, а ягоди сохнуть і осипаються, ймовірно, кущ уражено борошнистою росою. Це грибкове захворювання, яке часто вражає смородину в теплу вологу погоду. Без лікування ви втратите не лише поточний урожай, а й можете завдати шкоди кущу наступного року.
Що робити:
- на ранній стадії допоможе народний засіб: розчиніть флакон йоду (10 мл) у 10 л води, обприскуйте кущі 2-3 дні поспіль;
- якщо хвороба вже запущена — застосуйте фунгіциди, які радять у садових центрах;
- після збору врожаю проведіть профілактичну обробку та обріжте уражене листя.
3. Комахи-шкідники
Ще одна часта причина осипання ягід — нашестя шкідників. Смородина може постраждати від вогнівки, скляниці або пильщика, які пошкоджують плоди зсередини. Обробку варто проводити ввечері або вранці, за відсутності вітру та дощу.
Що робити:
- проти вогнівки використовуйте "Бітоксибацилін";
- проти скляниці — "Карбофос";
- проти пильщика — "Хлорофос".
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