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Головна Дім Як вберегти смородину від осипання ягід — три прості поради

Як вберегти смородину від осипання ягід — три прості поради

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Дата публікації: 18 червня 2025 07:32
Що робити, якщо осипаються ягоди на смородині — три прості поради
Садівниця збирає ягоди смородини з гілки. Фото: freepik.com

Смородина щедро цвіла, з'явилися зелені ягоди і ось ви вже готуєтеся збирати смачний врожай, але раптом помічаєте, що ягоди почали осипатися ще до повного дозрівання. Така проблема знайома багатьом садівникам. 

У чому причина та як не залишитися без урожаю, читайте далі у статті. 

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Три прості поради, які допоможуть врятувати смородину від осипання

1. Нестача вологи

Якщо літні дні видалися спекотними, а поливу не було кілька днів поспіль, смородина може почати скидати ягоди, щоб зберегти життя куща. Це захисна реакція рослини на зневоднення. Особливо ризикують дачники, які рідко бувають на ділянці — варто не полити кущі вчасно, і частина врожаю буде втрачена.

Що робити:

  • поливати смородину регулярно, особливо в спеку, ідеальне рішення — крапельне зрошення або хоча б звичайна система поливу з лійкою чи шлангом;
  • якщо земля під кущем пересохла на глибину більше 8-10 см — це тривожний сигнал;
  • додатково мульчуйте ґрунт соломою, скошеною травою або компостом, щоб зберегти вологу довше.

 

Три прості поради, які допоможуть врятувати смородину від осипання
Жінка доглядає за кущем смородини. Фото: shutterstock.com

2. Борошниста роса

Якщо на листках смородини з'явився білий наліт, а ягоди сохнуть і осипаються, ймовірно, кущ уражено борошнистою росою. Це грибкове захворювання, яке часто вражає смородину в теплу вологу погоду. Без лікування ви втратите не лише поточний урожай, а й можете завдати шкоди кущу наступного року.

Що робити:

  • на ранній стадії допоможе народний засіб: розчиніть флакон йоду (10 мл) у 10 л води, обприскуйте кущі 2-3 дні поспіль;
  • якщо хвороба вже запущена — застосуйте фунгіциди, які радять у садових центрах;
  • після збору врожаю проведіть профілактичну обробку та обріжте уражене листя.

3. Комахи-шкідники

Ще одна часта причина осипання ягід — нашестя шкідників. Смородина може постраждати від вогнівки, скляниці або пильщика, які пошкоджують плоди зсередини. Обробку варто проводити ввечері або вранці, за відсутності вітру та дощу.

Що робити:

  • проти вогнівки використовуйте "Бітоксибацилін";
  • проти скляниці — "Карбофос";
  • проти пильщика — "Хлорофос".

Раніше ми писали, які рослини не можна садити біля смородини. 

Нагадаємо, ми розповідали, як врятувати смородину від попелиці.

Також ми ділилися, чому полуниця гниє на грядках та як це виправити. 

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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