Що робити, якщо осипаються ягоди на смородині — три прості поради

Садівниця збирає ягоди смородини з гілки. Фото: freepik.com

Смородина щедро цвіла, з'явилися зелені ягоди і ось ви вже готуєтеся збирати смачний врожай, але раптом помічаєте, що ягоди почали осипатися ще до повного дозрівання. Така проблема знайома багатьом садівникам.

У чому причина та як не залишитися без урожаю, читайте далі у статті.

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1. Нестача вологи

Якщо літні дні видалися спекотними, а поливу не було кілька днів поспіль, смородина може почати скидати ягоди, щоб зберегти життя куща. Це захисна реакція рослини на зневоднення. Особливо ризикують дачники, які рідко бувають на ділянці — варто не полити кущі вчасно, і частина врожаю буде втрачена.

Що робити:

поливати смородину регулярно, особливо в спеку, ідеальне рішення — крапельне зрошення або хоча б звичайна система поливу з лійкою чи шлангом;

якщо земля під кущем пересохла на глибину більше 8-10 см — це тривожний сигнал;

додатково мульчуйте ґрунт соломою, скошеною травою або компостом, щоб зберегти вологу довше.

Жінка доглядає за кущем смородини. Фото: shutterstock.com

2. Борошниста роса

Якщо на листках смородини з'явився білий наліт, а ягоди сохнуть і осипаються, ймовірно, кущ уражено борошнистою росою. Це грибкове захворювання, яке часто вражає смородину в теплу вологу погоду. Без лікування ви втратите не лише поточний урожай, а й можете завдати шкоди кущу наступного року.

Що робити:

на ранній стадії допоможе народний засіб: розчиніть флакон йоду (10 мл) у 10 л води, обприскуйте кущі 2-3 дні поспіль;

якщо хвороба вже запущена — застосуйте фунгіциди, які радять у садових центрах;

після збору врожаю проведіть профілактичну обробку та обріжте уражене листя.

3. Комахи-шкідники

Ще одна часта причина осипання ягід — нашестя шкідників. Смородина може постраждати від вогнівки, скляниці або пильщика, які пошкоджують плоди зсередини. Обробку варто проводити ввечері або вранці, за відсутності вітру та дощу.

Що робити:

проти вогнівки використовуйте "Бітоксибацилін";

проти скляниці — "Карбофос";

проти пильщика — "Хлорофос".

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