Что делать, если осыпаются ягоды на смородине — три простых совета

Садовница собирает ягоды смородины с ветки. Фото: freepik.com

Смородина щедро цвела, появились зеленые ягоды и вот вы уже готовитесь собирать вкусный урожай, но вдруг замечаете, что ягоды начали осыпаться еще до полного созревания. Такая проблема знакома многим садоводам.

В чем причина и как не остаться без урожая, читайте далее в статье.

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Три простых совета, которые помогут спасти смородину от осыпания

1. Недостаток влаги

Если летние дни выдались жаркими, а полива не было несколько дней подряд, смородина может начать сбрасывать ягоды, чтобы сохранить жизнь куста. Это защитная реакция растения на обезвоживание. Особенно рискуют дачники, которые редко бывают на участке — стоит не полить кусты вовремя, и часть урожая будет потеряна.

Что делать:

поливать смородину регулярно, особенно в жару, идеальное решение — капельное орошение или хотя бы обычная система полива с лейкой или шлангом;

если земля под кустом пересохла на глубину более 8-10 см — это тревожный сигнал;

дополнительно мульчируйте почву соломой, скошенной травой или компостом, чтобы сохранить влагу дольше.

Женщина ухаживает за кустом смородины. Фото: shutterstock.com

2. Мучнистая роса

Если на листьях смородины появился белый налет, а ягоды сохнут и осыпаются, вероятно, куст поражен мучнистой росой. Это грибковое заболевание, которое часто поражает смородину в теплую влажную погоду. Без лечения вы потеряете не только текущий урожай, но и можете нанести вред кусту на следующий год.

Что делать:

на ранней стадии поможет народное средство: растворите флакон йода (10 мл) в 10 л воды, опрыскивайте кусты 2-3 дня подряд;

если болезнь уже запущена — примените фунгициды, которые советуют в садовых центрах;

после сбора урожая проведите профилактическую обработку и обрежьте пораженные листья.

3. Насекомые-вредители

Еще одна частая причина осыпания ягод — нашествие вредителей. Смородина может пострадать от огневки, стеклянницы или пилильщика, которые повреждают плоды изнутри. Обработку стоит проводить вечером или утром, при отсутствии ветра и дождя.

Что делать:

против огневки используйте "Битоксибациллин";

против стеклянницы — "Карбофос";

против пилильщика — "Хлорофос".

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