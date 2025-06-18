Что делать, если осыпаются ягоды на смородине — три простых совета

Как уберечь смородину от осыпания ягод — три простых совета
Смородина щедро цвела, появились зеленые ягоды и вот вы уже готовитесь собирать вкусный урожай, но вдруг замечаете, что ягоды начали осыпаться еще до полного созревания. Такая проблема знакома многим садоводам.
В чем причина и как не остаться без урожая, читайте далее в статье.
Три простых совета, которые помогут спасти смородину от осыпания
1. Недостаток влаги
Если летние дни выдались жаркими, а полива не было несколько дней подряд, смородина может начать сбрасывать ягоды, чтобы сохранить жизнь куста. Это защитная реакция растения на обезвоживание. Особенно рискуют дачники, которые редко бывают на участке — стоит не полить кусты вовремя, и часть урожая будет потеряна.
Что делать:
- поливать смородину регулярно, особенно в жару, идеальное решение — капельное орошение или хотя бы обычная система полива с лейкой или шлангом;
- если земля под кустом пересохла на глубину более 8-10 см — это тревожный сигнал;
- дополнительно мульчируйте почву соломой, скошенной травой или компостом, чтобы сохранить влагу дольше.
2. Мучнистая роса
Если на листьях смородины появился белый налет, а ягоды сохнут и осыпаются, вероятно, куст поражен мучнистой росой. Это грибковое заболевание, которое часто поражает смородину в теплую влажную погоду. Без лечения вы потеряете не только текущий урожай, но и можете нанести вред кусту на следующий год.
Что делать:
- на ранней стадии поможет народное средство: растворите флакон йода (10 мл) в 10 л воды, опрыскивайте кусты 2-3 дня подряд;
- если болезнь уже запущена — примените фунгициды, которые советуют в садовых центрах;
- после сбора урожая проведите профилактическую обработку и обрежьте пораженные листья.
3. Насекомые-вредители
Еще одна частая причина осыпания ягод — нашествие вредителей. Смородина может пострадать от огневки, стеклянницы или пилильщика, которые повреждают плоды изнутри. Обработку стоит проводить вечером или утром, при отсутствии ветра и дождя.
Что делать:
- против огневки используйте "Битоксибациллин";
- против стеклянницы — "Карбофос";
- против пилильщика — "Хлорофос".
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