Як захистити смородину від попелиці — дієвий метод, поради дачникам

Людина, яка збирає врожай червоної і чорної смородини. Фото: Pinterest

Якщо листочки на ваших кущах смородини почали скручуватися і змінювати відтінок, це означає, що вони постраждали від попелиці. Щоб врятувати ягідні чагарники від цього шкідника і захистити свій врожай, дізнайтеся, що потрібно робити в такому випадку.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Попелиця — це маленька комашка, яка любить висмоктувати сік з м’яких частин рослин. Причому, це стосується не лише черешні, а й кущів смородини, які також страждають від попелиці. Однак, це ще можна виправити, обробивши ягідні чагарники спеціальним розчином.

Досвідчені дачники розповіли, яким розчином можна захистити кущі смородини від цього шкідника безпечно для людини, але ефективно для попелиці.

Попелиця на рослині в наближеному масштабі. Фото: Pinterest

Як можна врятувати смородину від попелиці

Щоб захистити врожай смородини на городі від попелиці, вам варто приготувати спеціальний розчин з таких інгредієнтів, як:

Нашатирний спирт — 20 грамів

Рідке мило чи засіб для миття посуду — дві столові ложки

Тепла вода — п’ять літрів

Розчиніть спирт у воді, потім додайте в розчин мило чи засіб для миття посуду та ретельно змішайте ці інгредієнти між собою. Якщо у вас під рукою є спеціальний засіб проти комах, кліщів і бліх, у яких вже вийшов термін придатності, можете додати його в розчин.

Врожай чорної смородини на кущі. Фото: Pixabay

Як правильно обробити смородину від попелиці

Отриманий розчин налийте в пульверизатор або візьміть звичайний віник і обприскайте кущі ягоди з обох сторін. Якщо потрібно, повторіть цю процедуру за три дні. Якщо на ваших кущах мало попелиці, достатньо буде обробити їх один раз.

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