Как защитить смородину от тли — действенный метод, советы дачникам

Человек, который собирает урожай красной и черной смородины. Фото: Pinterest

Если листочки на ваших кустах смородины начали скручиваться и менять оттенок, это значит, что они пострадали от тли. Чтобы спасти ягодные кустарники от этого вредителя и защитить свой урожай, узнайте, что нужно делать в таком случае.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Тля — это маленькое насекомое, которое любит высасывать сок из мягких частей растений. Причем, это касается не только черешни, но и кустов смородины, которые также страдают от тли. Однако, это еще можно исправить, обработав ягодные кустарники специальным раствором.

Опытные дачники рассказали, каким раствором можно защитить кусты смородины от этого вредителя безопасно для человека, но эффективно для тли.

Тля на растении в приближенном масштабе. Фото: Pinterest

Как можно спасти смородину от тли

Чтобы защитить урожай смородины на огороде от тли, вам стоит приготовить специальный раствор из таких ингредиентов, как:

Нашатырный спирт — 20 грамм

Жидкое мыло или средство для мытья посуды — две столовые ложки

Теплая вода — пять литров

Растворите спирт в воде, затем добавьте в раствор мыло или средство для мытья посуды и тщательно смешайте эти ингредиенты между собой. Если у вас под рукой есть специальное средство против насекомых, клещей и блох, у которых уже вышел срок годности, можете добавить его в раствор.

Урожай черной смородины на кусте. Фото: Pixabay

Как правильно обработать смородину от тли

Полученный раствор налейте в пульверизатор или возьмите обычный веник и опрыскайте кусты ягоды с обеих сторон. Если нужно, повторите эту процедуру через три дня. Если на ваших кустах мало тли, достаточно будет обработать их один раз.

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