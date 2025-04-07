Як позбутися брунькового кліща на смородині — ефективні методи, поради дачникам

Жінка, яка збирає смородину на городі. Фото: Freepik

На жаль, смородина, як й інші рослини, може страждати від різних хвороб і шкідників, і одним з таких паразитів є бруньковий кліщ. Досвідчені дачники розповіли, які ознаки наявності такого шкідника на ягідному кущі та як з ним боротися, щоб захистити чагарник.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Як розуміти, що на смородині бруньковий кліщ

Виявляти брунькового кліща на смородині краще рано навесні, коли природа прокидається після зими. Саме в цей період варто оглянути смородину і подивитися на її бруньки — вони мають бути витягнутими і загостреними.

Якщо ви помітили, що бруньки стають більшими, круглими і набухлими, це означає, що вони постраждали від брунькового кліща. Такі бруньки часто зовсім не розпускаються або дають початок поганим пагонам і зморшкуватим листям.

Також через цього паразита страждають пагони, які залишаються недорозвиненими або зовсім засихають.

Наявність брунькового кліща на кущі смородини. Фото: Decorexpro

Як можна захистити смородину від брунькового кліща

Механічне видалення

Коли бруньки тільки починають активно розпускатися, огляньте їх і приберіть всі набухлі та округлі вручну. Зірвані бруньки спаліть, щоб не дати бруньковому кліщу потрапити на здорові рослини смородини.

Обрізка постраждалих пагонів

Якщо ви помітили уражені пагони, обов’язково обріжте їх біля самої основи і спаліть. Це допоможе вам не тільки зменшити кількість шкідників, а й омолодити ягідний чагарник, активуючи ріст нових пагонів.

Обприскування куща смородини на городі. Фото: Decorexpro

Хімічна обробка

Якщо ваша смородина сильно постраждала або ви хочете провести профілактику, скористуйтеся акарицидами. Але робити це краще до початку цвітіння куща, щоб мінімізувати поганий вплив на комах-запилювачів. Робіть це за інструкціями і обов’язково захищайте руки з обличчям.

Обприскування препаратами із вмістом сірки

Щоб захистити смородину від кліщів, обприскайте її колоїдною сіркою або іншими засобами, які містять сірку. Робити це потрібно під час набухання бруньок кожні десять або 12 днів.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини треба посадити біля смородини для покращення врожаю.

Раніше ми розповідали про те, що не можна садити біля куща смородини на городі.

Також ми повідомляли про те, як правильно доглядати смородину для гарного врожаю.