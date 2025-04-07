Как избавиться от почкового клеща на смородине — эффективные методы, советы дачникам

Женщина, которая собирает смородину на огороде. Фото: Freepik

К сожалению, смородина, как и другие растения, может страдать от различных болезней и вредителей, и одним из таких паразитов является почковый клещ. Опытные дачники рассказали, какие признаки наличия такого вредителя на ягодном кусте и как с ним бороться, чтобы защитить кустарник.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как понимать, что на смородине почечный клещ

Обнаруживать почкового клеща на смородине лучше рано весной, когда природа просыпается после зимы. Именно в этот период стоит осмотреть смородину и посмотреть на ее почки — они должны быть вытянутыми и заостренными.

Если вы заметили, что почки становятся более крупными, круглыми и набухшими, это означает, что они пострадали от почечного клеща. Такие почки часто совсем не распускаются или дают начало плохим побегам и морщинистым листьям.

Также из-за этого паразита страдают побеги, которые остаются недоразвитыми или вовсе засыхают.

Наличие почкового клеща на кусте смородины. Фото: Decorexpro

Как можно защитить смородину от почкового клеща

Механическое удаление

Когда почки только начинают активно распускаться, осмотрите их и уберите все набухшие и округлые вручную. Сорванные почки сожгите, чтобы не дать почечному клещу попасть на здоровые растения смородины.

Обрезка пострадавших побегов

Если вы заметили пораженные побеги, обязательно обрежьте их возле самого основания и сожгите. Это поможет вам не только уменьшить количество вредителей, но и омолодить ягодный кустарник, активируя рост новых побегов.

Опрыскивание куста смородины на огороде. Фото: Decorexpro

Химическая обработка

Если ваша смородина сильно пострадала или вы хотите провести профилактику, воспользуйтесь акарицидами. Но делать это лучше до начала цветения куста, чтобы минимизировать плохое влияние на насекомых-опылителей. Делайте это по инструкциям и обязательно защищайте руки с лицом.

Опрыскивание препаратами с содержанием серы

Чтобы защитить смородину от клещей, опрыскайте ее коллоидной серой или другими средствами, которые содержат серу. Делать это нужно во время набухания почек каждые десять или 12 дней.

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