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Смородина пострадала от почечного клеща — как спасти куст

7 апреля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как избавиться от почкового клеща на смородине — эффективные методы, советы дачникам
Женщина, которая собирает смородину на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

К сожалению, смородина, как и другие растения, может страдать от различных болезней и вредителей, и одним из таких паразитов является почковый клещ. Опытные дачники рассказали, какие признаки наличия такого вредителя на ягодном кусте и как с ним бороться, чтобы защитить кустарник.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как понимать, что на смородине почечный клещ

Обнаруживать почкового клеща на смородине лучше рано весной, когда природа просыпается после зимы. Именно в этот период стоит осмотреть смородину и посмотреть на ее почки — они должны быть вытянутыми и заостренными.

Если вы заметили, что почки становятся более крупными, круглыми и набухшими, это означает, что они пострадали от почечного клеща. Такие почки часто совсем не распускаются или дают начало плохим побегам и морщинистым листьям.

Также из-за этого паразита страдают побеги, которые остаются недоразвитыми или вовсе засыхают.

Почечный клещ на смородине
Наличие почкового клеща на кусте смородины. Фото: Decorexpro

Как можно защитить смородину от почкового клеща

Механическое удаление

Когда почки только начинают активно распускаться, осмотрите их и уберите все набухшие и округлые вручную. Сорванные почки сожгите, чтобы не дать почечному клещу попасть на здоровые растения смородины.

Обрезка пострадавших побегов

Если вы заметили пораженные побеги, обязательно обрежьте их возле самого основания и сожгите. Это поможет вам не только уменьшить количество вредителей, но и омолодить ягодный кустарник, активируя рост новых побегов.

Опрыскивание смородины
Опрыскивание куста смородины на огороде. Фото: Decorexpro

Химическая обработка

Если ваша смородина сильно пострадала или вы хотите провести профилактику, воспользуйтесь акарицидами. Но делать это лучше до начала цветения куста, чтобы минимизировать плохое влияние на насекомых-опылителей. Делайте это по инструкциям и обязательно защищайте руки с лицом.

Опрыскивание препаратами с содержанием серы

Чтобы защитить смородину от клещей, опрыскайте ее коллоидной серой или другими средствами, которые содержат серу. Делать это нужно во время набухания почек каждые десять или 12 дней.

Напомним, мы писали о том, какие растения надо посадить возле смородины для улучшения урожая.

Ранее мы рассказывали о том, что нельзя сажать возле куста смородины на огороде.

Также мы сообщали о том, как правильно ухаживать за смородиной для хорошего урожая.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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