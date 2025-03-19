Чим підживити смородину навесні — найкраще добриво та правила використання

Садівниця збирає врожай смородини. Фото: shutterstock.com

Правильне підживлення смородини навесні — запорука гарного плодоношення та здорового куща. Досвідчені садівники стверджують, є надзвичайно ефективне та доступне добриво, яке не лише покращить врожайність, а й захистить смородину від хвороб та шкідників. Але, щоб отримати максимальний результат, застосовувати його варто за чіткою схемою.

Коли і як правильно використовувати це весняне підживлення, щоб смородина радувала вас великими та соковитими ягодами, читайте далі у нашій статті.

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Чим та як правильно підживлювати смородину навесні

Виявляється, немає кращого та доступнішого добрива для смородини ніж звичайна сода. Ця речовина, яку можна знайти буквально на кожній кухні, нормалізує кислотність ґрунту, що сприяє кращому засвоєнню поживних речовин і покращує загальний стан рослини.

Сода над стаканом води. Фото: istockphoto.com

Підживлення содою необхідно робити у три етапи:

1. До початку активного росту

Це необхідно, щоб нормалізувати pH ґрунту. Для цього достатньо розсипати по 5 столових ложок соди на кожен квадратний метр ділянки, після чого ретельно розпушити землю. Найкраще проводити цю процедуру одночасно з весняною обрізкою смородини.

2. Під час формування ягід

Коли на кущах починають зав'язуватися ягоди, смородині потрібна додаткова підтримка. Для цього готують спеціальний содовий розчин: 30 грамів соди розчиняють у 10 літрах теплої води. Отриманим розчином поливають кущі, витрачаючи по 0,5 літра під кожну рослину. Таке підживлення сприяє формуванню більших і соковитіших ягід.

3. Захист від шкідників

Щоб захистити смородину від шкідників та грибкових захворювань, рекомендується регулярне обприскування содовим розчином. Для його приготування потрібно:

натерти половину бруска господарського мила та розчинити у 2 л гарячої води;

додати 100 г соди;

влити отриману суміш у 10 л води та довести до кімнатної температури.

Далі можна обприскувати кущі, рівномірно покриваючи листя та гілки.

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