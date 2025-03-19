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Как увеличить урожай смородины — лучшая весенняя подкормка

19 марта 2025 02:40
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чем подкормить смородину весной — лучшее удобрение и правила использования
Садовница собирает урожай смородины. Фото: shutterstock.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Правильная подкормка смородины весной — залог хорошего плодоношения и здорового куста. Опытные садоводы утверждают, есть чрезвычайно эффективное и доступное удобрение, которое не только улучшит урожайность, но и защитит смородину от болезней и вредителей. Но, чтобы получить максимальный результат, применять его следует по четкой схеме.

Когда и как правильно использовать эту весеннюю подкормку, чтобы смородина радовала вас большими и сочными ягодами, читайте далее в нашей статье.

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Чем и как правильно подкармливать смородину весной

Оказывается, нет лучшего и более доступного удобрения для смородины чем обычная сода. Это вещество, которое можно найти буквально на каждой кухне, нормализует кислотность почвы, что способствует лучшему усвоению питательных веществ и улучшает общее состояние растения.

 

Чем и как правильно подкармливать смородину весной
Сода над стаканом воды. фото: istockphoto.com

Подкормку содой необходимо делать в три этапа:

1. До начала активного роста

Это необходимо, чтобы нормализовать pH почвы. Для этого достаточно рассыпать по 5 столовых ложек соды на каждый квадратный метр участка, после чего тщательно разрыхлить землю. Лучше всего проводить эту процедуру одновременно с весенней обрезкой смородины.

2. Во время формирования ягод

Когда на кустах начинают завязываться ягоды, смородине нужна дополнительная поддержка. Для этого готовят специальный содовый раствор: 30 граммов соды растворяют в 10 литрах теплой воды. Полученным раствором поливают кусты, расходуя по 0,5 литра под каждое растение. Такая подкормка способствует формированию более крупных и сочных ягод.

3. Защита от вредителей

Чтобы защитить смородину от вредителей и грибковых заболеваний, рекомендуется регулярное опрыскивание содовым раствором. Для его приготовления нужно:

  • натереть половину бруска хозяйственного мыла и растворить в 2 л горячей воды;
  • добавить 100 г соды;
  • влить полученную смесь в 10 л воды и довести до комнатной температуры.

Далее можно опрыскивать кусты, равномерно покрывая листья и ветви.

 

Ранее мы рассказывали, чем подкормить малину весной, чтобы собрать вкусные ягоды летом.

Напомним, мы писали, какое использовать удобрение для крыжовника, чтобы получить хороший урожай.

Также предлагаем узнать, чем подкормить клубнику весной и как правильно использовать удобрения.

урожай советы сад Смородина сода кусты

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