Чем подкормить смородину весной — лучшее удобрение и правила использования

Садовница собирает урожай смородины. Фото: shutterstock.com

Правильная подкормка смородины весной — залог хорошего плодоношения и здорового куста. Опытные садоводы утверждают, есть чрезвычайно эффективное и доступное удобрение, которое не только улучшит урожайность, но и защитит смородину от болезней и вредителей. Но, чтобы получить максимальный результат, применять его следует по четкой схеме.

Когда и как правильно использовать эту весеннюю подкормку, чтобы смородина радовала вас большими и сочными ягодами, читайте далее в нашей статье.

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Оказывается, нет лучшего и более доступного удобрения для смородины чем обычная сода. Это вещество, которое можно найти буквально на каждой кухне, нормализует кислотность почвы, что способствует лучшему усвоению питательных веществ и улучшает общее состояние растения.

Сода над стаканом воды. фото: istockphoto.com

Подкормку содой необходимо делать в три этапа:

1. До начала активного роста

Это необходимо, чтобы нормализовать pH почвы. Для этого достаточно рассыпать по 5 столовых ложек соды на каждый квадратный метр участка, после чего тщательно разрыхлить землю. Лучше всего проводить эту процедуру одновременно с весенней обрезкой смородины.

2. Во время формирования ягод

Когда на кустах начинают завязываться ягоды, смородине нужна дополнительная поддержка. Для этого готовят специальный содовый раствор: 30 граммов соды растворяют в 10 литрах теплой воды. Полученным раствором поливают кусты, расходуя по 0,5 литра под каждое растение. Такая подкормка способствует формированию более крупных и сочных ягод.

3. Защита от вредителей

Чтобы защитить смородину от вредителей и грибковых заболеваний, рекомендуется регулярное опрыскивание содовым раствором. Для его приготовления нужно:

натереть половину бруска хозяйственного мыла и растворить в 2 л горячей воды;

добавить 100 г соды;

влить полученную смесь в 10 л воды и довести до комнатной температуры.

Далее можно опрыскивать кусты, равномерно покрывая листья и ветви.

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