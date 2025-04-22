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Буде більша за виноград і солодша за мед — чим удобрити смородину

22 квітня 2025 04:17
Христина Кучугурна - Редактор
Чим потрібно підживити смородину для смачного врожаю — корисні поради дачникам
Дачниця, яка збирає врожай смородини на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Щоб виростити велику і солодку смородину, необхідно знати, як її правильно потрібно доглядати, зокрема, якими добривами "годувати". Досвідчені дачники розповіли, чим варто підживити ягідні чагарники, щоб вони дали великий і смачний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чим варто удобрити смородину для смачного врожаю

Дачники з досвідом рекомендують скористатися садовим діатомітом і гірчичним макухом. Щоб підживити ягідні чагарники цими добривами, необхідно приготувати ефективну суміш. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Діатоміт — 120 грамів
  • Гірчичний макух — 250 грамів

Змішайте між собою ці два види добрива і рівномірно розподіліть приготовлену суміш між кущами смородини. Щоб підживлення дійсно було ефективним, витрачайте приблизно по вісім столових ложок добрива на кожен ягідний чагарник.

Удобрение
Процес підживлення куща смородини на городі. Фото: Pinterest

Чим діатоміт і гірчичний макух корисний для смородини

До складу такої речовини, як діатоміт, входить багато кальцію і кремнію, які легко засвоюються рослинами. Ці елементи, в свою чергу, зміцнюють ягідні кисті та покращують імунну систему куща, захищаючи його від захворювань і шкідників. 

Також діатоміт позитивно впливає на землю, забезпечуючи хороший дренаж і доступ кисню до кореневої системи чагарника.

Смородина
Врожай смородини на ягідному кущі. Фото: Pinterest

Якщо говорити про гірчичний макух, то це не лише гарне органічне добриво, а й дієвий засіб для покращення стану землі. Справа в тому, що він насичує ґрунт поживними елементами, роблячи його більш пухким і стійким до шкідливих мікроорганізмів і грибкових хвороб.

Завдяки цьому добриву земля стає більш родючою, а це, в свою чергу, гарно впливає на ріст і розвиток смородини.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна врятувати смородину від брунькового кліща. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно потрібно доглядати смородину. 

Також ми повідомляли про те, які рослини варто посадити біля смородини для покращення її врожаю.

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03:26 "Азов" шукає вибухотехніків — обіцяють високу зарплату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:34 У ДСНС показали фото наслідків атаки РФ по Одесі

02:30 Кому потрібно стати на військовий облік терміново, інакше штраф

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