Чим потрібно підживити смородину для смачного врожаю — корисні поради дачникам

Дачниця, яка збирає врожай смородини на городі. Фото: Freepik

Щоб виростити велику і солодку смородину, необхідно знати, як її правильно потрібно доглядати, зокрема, якими добривами "годувати". Досвідчені дачники розповіли, чим варто підживити ягідні чагарники, щоб вони дали великий і смачний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Дачники з досвідом рекомендують скористатися садовим діатомітом і гірчичним макухом. Щоб підживити ягідні чагарники цими добривами, необхідно приготувати ефективну суміш. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Діатоміт — 120 грамів

Гірчичний макух — 250 грамів

Змішайте між собою ці два види добрива і рівномірно розподіліть приготовлену суміш між кущами смородини. Щоб підживлення дійсно було ефективним, витрачайте приблизно по вісім столових ложок добрива на кожен ягідний чагарник.

Процес підживлення куща смородини на городі. Фото: Pinterest

Чим діатоміт і гірчичний макух корисний для смородини

До складу такої речовини, як діатоміт, входить багато кальцію і кремнію, які легко засвоюються рослинами. Ці елементи, в свою чергу, зміцнюють ягідні кисті та покращують імунну систему куща, захищаючи його від захворювань і шкідників.

Також діатоміт позитивно впливає на землю, забезпечуючи хороший дренаж і доступ кисню до кореневої системи чагарника.

Врожай смородини на ягідному кущі. Фото: Pinterest

Якщо говорити про гірчичний макух, то це не лише гарне органічне добриво, а й дієвий засіб для покращення стану землі. Справа в тому, що він насичує ґрунт поживними елементами, роблячи його більш пухким і стійким до шкідливих мікроорганізмів і грибкових хвороб.

Завдяки цьому добриву земля стає більш родючою, а це, в свою чергу, гарно впливає на ріст і розвиток смородини.

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