Чем нужно подкормить смородину для вкусного урожая — полезные советы дачникам

Дачница, которая собирает урожай смородины на огороде. Фото: Freepik

Чтобы вырастить крупную и сладкую смородину, необходимо знать, как за ней правильно нужно ухаживать, в частности, какими удобрениями "кормить". Опытные дачники рассказали, чем стоит подкормить ягодные кустарники, чтобы они дали большой и вкусный урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Дачники с опытом рекомендуют воспользоваться садовым диатомитом и горчичным жмыхом. Чтобы подкормить ягодные кустарники этими удобрениями, необходимо приготовить эффективную смесь. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Диатомит — 120 грамм

Горчичный жмых — 250 грамм

Смешайте между собой эти два вида удобрения и равномерно распределите приготовленную смесь между кустами смородины. Чтобы подкормка действительно была эффективной, расходуйте примерно по восемь столовых ложек удобрения на каждый ягодный кустарник.

Процесс подкормки куста смородины на огороде. Фото: Pinterest

Чем диатомит и горчичный жмых полезен для смородины

В состав такого вещества, как диатомит, входит много кальция и кремния, которые легко усваиваются растениями. Эти элементы, в свою очередь, укрепляют ягодные кисти и улучшают иммунную систему куста, защищая его от заболеваний и вредителей.

Также диатомит положительно влияет на землю, обеспечивая хороший дренаж и доступ кислорода к корневой системе кустарника.

Урожай смородины на ягодном кусте. Фото: Pinterest

Если говорить о горчичном жмыхе, то это не только хорошее органическое удобрение, но и действенное средство для улучшения состояния земли. Дело в том, что он насыщает почву питательными элементами, делая ее более рыхлой и устойчивой к вредным микроорганизмам и грибковым болезням.

Благодаря этому удобрению земля становится более плодородной, а это, в свою очередь, хорошо влияет на рост и развитие смородины.

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