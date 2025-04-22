Чем нужно подкормить смородину для вкусного урожая — полезные советы дачникам

Будет больше винограда и слаще меда — чем удобрить смородину
Чтобы вырастить крупную и сладкую смородину, необходимо знать, как за ней правильно нужно ухаживать, в частности, какими удобрениями "кормить". Опытные дачники рассказали, чем стоит подкормить ягодные кустарники, чтобы они дали большой и вкусный урожай.
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Чем стоит удобрить смородину для вкусного урожая
Дачники с опытом рекомендуют воспользоваться садовым диатомитом и горчичным жмыхом. Чтобы подкормить ягодные кустарники этими удобрениями, необходимо приготовить эффективную смесь. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Диатомит — 120 грамм
- Горчичный жмых — 250 грамм
Смешайте между собой эти два вида удобрения и равномерно распределите приготовленную смесь между кустами смородины. Чтобы подкормка действительно была эффективной, расходуйте примерно по восемь столовых ложек удобрения на каждый ягодный кустарник.
Чем диатомит и горчичный жмых полезен для смородины
В состав такого вещества, как диатомит, входит много кальция и кремния, которые легко усваиваются растениями. Эти элементы, в свою очередь, укрепляют ягодные кисти и улучшают иммунную систему куста, защищая его от заболеваний и вредителей.
Также диатомит положительно влияет на землю, обеспечивая хороший дренаж и доступ кислорода к корневой системе кустарника.
Если говорить о горчичном жмыхе, то это не только хорошее органическое удобрение, но и действенное средство для улучшения состояния земли. Дело в том, что он насыщает почву питательными элементами, делая ее более рыхлой и устойчивой к вредным микроорганизмам и грибковым болезням.
Благодаря этому удобрению земля становится более плодородной, а это, в свою очередь, хорошо влияет на рост и развитие смородины.
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