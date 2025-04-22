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Будет больше винограда и слаще меда — чем удобрить смородину

22 апреля 2025 04:17
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем нужно подкормить смородину для вкусного урожая — полезные советы дачникам
Дачница, которая собирает урожай смородины на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Чтобы вырастить крупную и сладкую смородину, необходимо знать, как за ней правильно нужно ухаживать, в частности, какими удобрениями "кормить". Опытные дачники рассказали, чем стоит подкормить ягодные кустарники, чтобы они дали большой и вкусный урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чем стоит удобрить смородину для вкусного урожая

Дачники с опытом рекомендуют воспользоваться садовым диатомитом и горчичным жмыхом. Чтобы подкормить ягодные кустарники этими удобрениями, необходимо приготовить эффективную смесь. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Диатомит — 120 грамм
  • Горчичный жмых — 250 грамм

Смешайте между собой эти два вида удобрения и равномерно распределите приготовленную смесь между кустами смородины. Чтобы подкормка действительно была эффективной, расходуйте примерно по восемь столовых ложек удобрения на каждый ягодный кустарник.

Удобрение
Процесс подкормки куста смородины на огороде. Фото: Pinterest

Чем диатомит и горчичный жмых полезен для смородины

В состав такого вещества, как диатомит, входит много кальция и кремния, которые легко усваиваются растениями. Эти элементы, в свою очередь, укрепляют ягодные кисти и улучшают иммунную систему куста, защищая его от заболеваний и вредителей.

Также диатомит положительно влияет на землю, обеспечивая хороший дренаж и доступ кислорода к корневой системе кустарника.

Смородина
Урожай смородины на ягодном кусте. Фото: Pinterest

Если говорить о горчичном жмыхе, то это не только хорошее органическое удобрение, но и действенное средство для улучшения состояния земли. Дело в том, что он насыщает почву питательными элементами, делая ее более рыхлой и устойчивой к вредным микроорганизмам и грибковым болезням.

Благодаря этому удобрению земля становится более плодородной, а это, в свою очередь, хорошо влияет на рост и развитие смородины.

Напомним, мы писали о том, как можно спасти смородину от почкового клеща.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно нужно ухаживать за смородиной.

Также мы сообщали о том, какие растения стоит посадить возле смородины для улучшения ее урожая.

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03:26 "Азов" ищет взрывотехников — обещают высокую зарплату

02:34 В ГСЧС показали фото последствий атаки РФ по Одессе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:30 Кому нужно стать на военный учет срочно, иначе грозит штраф

02:28 Военный во время СЗЧ убил мать — как наказал суд

01:28 В Одессе в результате атаки РФ есть пострадавшие

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