Які рослини небезпечно садити біля смородини — їх токсичність знищить врожай

Садівниця доглядає за смородиною. Фото: alamy.it

Смородина — улюблена культура багатьох садівників, відома неперевершеним смаком, ароматом, витривалістю та щедрими врожаями. Але навіть така невибаглива рослина може раптово почати хворіти або втрачати плодючість. Причиною часто стає неправильне сусідство: певні рослини не просто "конкурують" за ресурси, а буквально отруюють смородину через коріння або передають їй небезпечні хвороби.

Які рослини загрожують вашій смородині, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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1. Вишня та черешня

Вишня і черешня мають потужну кореневу систему, яка не тільки витягує всі поживні речовини з ґрунту, залишаючи смородину без підгодівлі, а й виділяє через коріння фітотоксини — речовини, що пригнічують ріст кущів смородини, ослаблюють їх і можуть призвести до хронічних хвороб або навіть загибелі рослини. Сусідство з цими деревами — прямий шлях до втрати врожаю.

2. Полин

Полин часто трапляється на городах як бур'ян, але багато хто не знає, що він виділяє токсичні сполуки, які потрапляють у ґрунт і діють на смородину як отрута. Невелика кількість полину може бути не критичною, але його рясна присутність — часта причина поганого самопочуття кущів. Смородина буквально в'яне поруч із цією травою.

3. Малина, аґрус, картопля і помідори

Ці культури мають спільні збудники грибкових та вірусних хвороб, до яких смородина надзвичайно чутлива. Малина та аґрус можуть переносити ті самі інфекції, що й смородина, тому захворювання швидко поширюються на весь ягідник. Те саме стосується пасльонових — помідорів і картоплі. Одного сезону достатньо, щоб кущі захворіли, і вам доведеться рятувати не один вид, а весь город.

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