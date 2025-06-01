Какие растения опасно сажать возле смородины — их токсичность уничтожит урожай

Садовница ухаживает за смородиной. Фото: alamy.it

Смородина — любимая культура многих садоводов, известная непревзойденным вкусом, ароматом, выносливостью и щедрыми урожаями. Но даже такое неприхотливое растение может внезапно начать болеть или терять плодовитость. Причиной часто становится неправильное соседство: определенные растения не просто "конкурируют" за ресурсы, а буквально отравляют смородину через корни или передают ей опасные болезни.

Какие растения угрожают вашей смородине, узнавайте далее в нашей статье.

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Что нельзя сажать рядом со смородиной

1. Вишня и черешня

Вишня и черешня имеют мощную корневую систему, которая не только вытягивает все питательные вещества из почвы, оставляя смородину без подкормки, но и выделяет через корни фитотоксины — вещества, которые подавляют рост кустов смородины, ослабляют их и могут привести к хроническим болезням или даже гибели растения. Соседство с этими деревьями — прямой путь к потере урожая.

2. Полынь

Полынь часто встречается на огородах как сорняк, но многие не знают, что она выделяет токсичные соединения, которые попадают в почву и действуют на смородину как яд. Небольшое количество полыни может быть не критичным, но ее обильное присутствие — частая причина плохого самочувствия кустов. Смородина буквально увядает рядом с этой травой.

3. Малина, крыжовник, картофель и помидоры

Эти культуры имеют общие возбудители грибковых и вирусных болезней, к которым смородина чрезвычайно чувствительна. Малина и крыжовник могут переносить те же инфекции, что и смородина, поэтому заболевания быстро распространяются на весь ягодник. То же касается пасленовых — помидоров и картофеля. Одного сезона достаточно, чтобы кусты заболели, и вам придется спасать не один вид, а весь огород.

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